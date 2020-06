Boris Izaguirre opina sobre el fichaje de Rocío Carrasco en 'Lazos de sangre'

Hace unos días se conocía la inesperada noticia del regreso de Rocío Carrasco (43) a la televisión. La hija de Rocío Jurado será colaboradora de la nueva temporada de Lazos de Sangre en TVE, por lo que vuelve a la primera línea mediática justo después de la participación de su hija, Rocío Flores (24), en Supervivientes 2020, concurso en el que ha nombrado a su madre en varias ocasiones.

Boris Izaguirre (54), presentador del debate en el que participará 'Rociíto', ha confesado qué le parece que vaya a trabajar con él: "Me encanta, me parece una incorporación extraordinaria y me encanta estar allí, al lado de ella, en su recuperación para la televisión y la verdad es que me hace una enorme ilusión".

Con estas bonitas palabras, el colaborador de televisión ha mostrado la felicidad que siente al trabajar con Rocío Carrasco. El venezolano asegura que está deseando que llegue la hora de presentar a la nueva colaboradora en el plató del programa, cuya nueva temporada se estrena este miércoles: "No puedo esperar a ese momento en el que diga 'Quiero presentar con todos nosotros a Rocío Carrasco'", comenta.

Boris asegura que está deseando presentar a Rocío Carrasco. Gtres

El presentador cree que la hija de Rocío Jurado ha elegido el programa de TVE porque se encuentra segura con el formato y con sus compañeros: "Yo creo que se siente cómoda con nosotros, sabe que va a estar segura y que realmente todos estamos con muchísimo deseo de que esto sea lo más importante".

A pesar del carácter esquivo con los medios de Rocío Carrasco, Boris defiende que le encanta la televisión y es toda una profesional: "Yo creo que le gusta muchísimo su trabajo y a mí me parece que lo hace muy bien. Ha tenido una escuela extraordinaria y la hemos visto en todas sus andaduras con muchísimo éxito. Yo creo que eso es lo importante, yo pienso que se siente respetada y querida".

Rocío Carrasco colaborará en 'Lazos de sangre'.

La hija de Rocío Jurado es el fichaje estrella de la tercera temporada de Lazos de Sangre, programa en el que ejercerá como tertuliana en el debate presentado por Boris Izaguirre, tal y como anunciaba TVE hace unos días en un comunicado.

La cadena desvelaba que Rocío Carrasco, que creció rodeada de grandes artistas, se incorporará al espacio para comentar las vidas de las sagas artísticas más conocidas de España.

Rocío se estrenará este miércoles en el primer programa de la tercera temporada, dedicado a Carmen Sevilla (89). Según el comunicado de la cadena, la hija de 'La más grande' desvelará "anécdotas y vivencias que no ha contado hasta ahora".

