Gladiador, la Menina con la que Ana Obregón rinde homenaje a Álex Lequio en el centro de Madrid

Ana García Obregón (66 años) rinde constantemente homenajes a su hijo Álex Lequio a través de las redes sociales desde aquel aciago 13 de mayo de 2020 en que el joven perdió la vida. El último gesto a golpe de post fue hace unas horas, en el Día de Todos los Santos. La actriz aprovechó su Instagram para dedicarle unas líneas al hombre de su vida con motivo de la fiesta de Halloween, esa que tanto le gustaba celebrar a Aless, como lo llamaban en la intimidad.

No obstante, todo gesto de amor es poco para la célebre actriz. Por ello, este martes 2 de noviembre se ha conocido que García Obregón ha dado un paso más allá, participando en la nueva edición de Meninas Madrid Gallery. La presentadora ha colaborado en la creación de una menina dedicada a la memoria de su añorado hijo.

Ubicada en la zona madrileña de Recoletos, a medio camino entre la calle de Jorge Juan y Serrano, de color azul cielo y con una imagen impresa de Álex, la menina recibe por nombre Gladiador, y su autora no es otra que una orgullosa Ana García Obregón.

La menina dedicada a la figura de Álex Lequio. Gtres

La frase que enmarca y rodea a la menina no puede ser más representativa de cómo era Álex y del legado que dejó: "Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad". Un enunciado que, tal y como ha sostenido la actriz en más de una ocasión, fue el leitmotiv de su hijo en vida, y su máxima en su titánica lucha contra el sarcoma de Ewing que padeció.

"Al final solo te llevas el amor que has dedicado", entonó el joven emprendedor en alguna entrevista. La edición 2021 de Meninas Madrid Gallery comenzó este pasado 1 de noviembre 2021, con la colocación de las primeras meninas, y terminará el 15 diciembre 2021.

El detalle donde se puede leer el título de la Menina y la autoría. Gtres

Hace unas horas, Ana Obregón se rompía al recordar cómo disfrutaba su hijo de la fiesta de Halloween. "Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Supermán, Batman, Power Ranger…", comenzaba escribiendo la bióloga en su publicación, en la que mostraba algunos de los disfraces que llevó Álex cuando era un niño. Rota de dolor, Obregón continuaba su texto con un recuerdo agridulce que permanece en su memoria.

"Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio", expresaba la artista, quien también quiso dedicar unas palabras a su madre, Ana Obregón Navarro, quien falleció el pasado mes de mayo y que posa junto al empresario en la última fotografía del álbum.

"Hoy mi corazón está con todas las personas que han perdido a un ser querido. Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos, de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre. Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a mamá también", confesaba, además, la artista en su desgarradora publicación, compartida horas antes de que se celebre el Día de los Fieles Difuntos. "Sé que no estás allí, pero… qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo", añadía para poner fin a esta conmovedora publicación.

Desde que su hijo y su madre perdieran la vida, Ana Obregón no ha dejado de recordarlos públicamente a través de emotivos mensajes que han emocionado sus followers. Sobre todo, aquellos que dedica a Álex Lequio, quien en el último año y medio se ha convertido en el protagonista del Instagram de sus padres. Tanto la actriz como el colaborador de El programa de Ana Rosa suelen hacer mención a su hijo con un sinfín de imágenes que muestran momentos de su infancia y juventud. Todas estas, acompañadas del hashtag que describe sus instantáneas desde que el empresario dijo adiós para siempre: #AlessForever.

Este lunes 1 de noviembre, de hecho, Alessandro Lequio también ha colgado una fotografía de su hijo que, por lo que da a entender forma parte del recorte de una revista. La instantánea muestra a un adolescente Álex esquiando en Zermatt, una comunidad al sur de Suiza.

