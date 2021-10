La reflexión más dolorosa de Ana Obregón sobre la ausencia de su hijo, Álex Lequio

Ana Obregón (66 años) ha vivido un fin de semana en el que los recuerdos la han inundado por completo, y en los que ha estado muy presente su hijo, Álex Lequio. Una vez más, la actriz no ha podido evitar compartir con sus 822.000 seguidores su estado de ánimo y sus pensamientos más personales con una nueva publicación en su perfil de Instagram.

García Obregón posa de pie apoyada en un árbol, mientras los rayos de sol acarician su rostro serio y reflexivo. Junto a la serena imagen, la actriz ha escrito unas líneas repletas de dolor: "No sé qué me duele más, si la tristeza de saber que no estás... o la soledad que me recuerda que nunca volverás. #alessforever. PDT. Disfrutad de esta maravillosa tarde de domingo con las personas que amáis".

Pese a que Ana está últimamente muy volcada en cuidar de la salud de su padre, nunca olvida a su hijo en común con Alessandro Lequio (61), que perdió la vida el 13 de mayo de 2020 tras dos años de lucha contra el cáncer.

Este domingo, coincidiendo con el post de la actriz, el padre de Álex hacía lo propio recuperando una imagen de 2005 en la que el joven apenas tenía 13 años y disfrutaba de una jornada de pesca con el italiano en un viaje a Venezuela.

17 meses de dolor

Este pasado 13 de octubre se han cumplido 17 meses desde el fallecimiento de Álex Lequio, y su madre, Ana García Obregón, le dedicó unas desgarradoras y emotivas palabras a través de sus redes sociales. "Hoy hace 17 meses que tuve que enterrar a mi hijo. Hoy mi corazón está con todas las madres y los padres que han tenido que despedirse de sus hijos para siempre. Pero, sobre todo, mi corazón está con todos los niños y jóvenes a los que la vida decidió robarles su futuro", comenzaba el post de la actriz.

Ana Obregón junto a su hijo Álex, en una fotografía compartida en sus redes sociales.

En las líneas posteriores, la artista subrayaba el valor de su hijo, que batalló con buen humor al poderoso cáncer: "Pero no se trata de mí. Se trata de ti, mi Aless. Porque tú sonreíste al cáncer. Con tu entereza, solidaridad, amor, coraje, y esa lección de vida que con solo 27 años has tatuado con sangre en mi corazón. Esa lección que me hace aprender a morir en vida y, sobre todo, para que algún día aprenda a vivir sin ti, aunque esté muerta... Eres mi amor eterno".

Al mismo tiempo, con motivo de la triste fecha, la actriz compartía una historia en su Instagram en la que, junto a una antigua fotografía de ella y su hijo en brazos, posteó lo que sigue: "Lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es buscarte. 17 meses sin ti. Aless, eterno".

