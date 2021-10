Ana Obregón afirma que es "millonaria en dolor" tras recuperar su foto más especial junto a sus padres

Ana Obregón (66 años) vive actualmente cada minuto de forma intensa junto a su padre. Las muertes de su hijo, Álex Lequio, y de su madre, Ana Obregón Navarro, con apenas un año de diferencia le han hecho ver lo importante que es disfrutar de cada pequeño momento junto a los suyos -aunque ella siempre lo ha hecho debido a su carácter tan familiar.

Sin embargo, pese a que intenta vivir el presente, los recuerdos la inundan muy a menudo. Resguardada en su casa, donde tantas anécdotas y momentos de felicidad experimentó junto a su madre y su hijo, no puede evitar acordarse de ellos y compartir sus sentimientos en las redes sociales.

Este jueves a última hora, la actriz encontró en su álbum de fotos más personal una especial instantánea en la que aparece junto a sus padres. Se trata de su etapa adolescente, y en la imagen se la puede ver sosteniendo en sus manos un pequeño gatito mientras su padre y su madre -uno a cada lado- acercan sus rostros hacia ella creando un selfie lleno de amor.

Al publicar la estampa en su Instagram ha vuelto a conmover a sus seguidores con unas emotivas palabras en las que ha confesado lo que le produce ver instantáneas del pasado: "Recuerdos. Cuando ya no puedo vivir mi realidad abro mi cajón de los recuerdos. Como este atardecer con mis padres cuando era una adolescente feliz con un montón de sueños por cumplir, aunque luego la vida me los robara. Y me siento afortunada, porque aunque sea millonaria en dolor sobre todo soy millonaria en recuerdos bonitos y en todos los momentos que he dedicado a las personas que quiero".

La actriz hace hincapié en el dolor que aún existe en su corazón tras perder a los dos grandes pilares de su vida. Pero su mensaje no queda ahí. Ana ha querido dedicarle este post a su madre, fallecida hace cinco meses: "Mamá, pensé que te gustaría recordar ese atardecer con el amor de tu vida y tu hija que te quieren infinito. Desde donde estés...".

A pesar de que su hijo Álex no estaba presente en la fotografía -pues en el momento en el que se tomó ni siquiera existía-, una vez más, Obregón ha tenido muy presente a su único vástago y ha acompañado su mensaje con el hashtag #alessforever al que nunca renuncia en honor a su joven luchador favorito.

El pasado domingo, 24 de octubre, la actriz compartió con sus 822.000 seguidores uno de sus pensamientos más personales mediante una nueva publicación en su perfil de Instagram.

Ana Obregón, en una imagen compartida en sus redes sociales con la que dio a conocer su dolor más profundo. RRSS

García Obregón escogía una fotografía en la que posaba de pie apoyada en un árbol, mientras los rayos de sol acariciaban su rostro serio y reflexivo. Junto a la serena imagen, la actriz escribió unas líneas repletas de dolor: "No sé qué me duele más, si la tristeza de saber que no estás... o la soledad que me recuerda que nunca volverás. #alessforever".

Una vez más, Ana conmovió a sus fieles admiradores que le enviaron todo su amor y ánimo para seguir adelante con su vida sin olvidar que tiene dos personas importantes que están cuidando de ella allá donde vaya.

