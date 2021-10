El desgarrador mensaje de Ana Obregón al cumplirse 17 meses del fallecimiento de Álex Lequio

Este 13 de octubre se cumplen 17 meses del fallecimiento de Álex Lequio y su madre, Ana García Obregón (66 años), le ha dedicado unas desgarradoras y emotivas palabras a través de sus redes sociales. "Hoy hace 17 meses que tuve que enterrar a mi hijo. Hoy mi corazón está con todas las madres y los padres que han tenido que despedirse de sus hijos para siempre. Pero, sobre todo, mi corazón está con todos los niños y jóvenes a los que la vida decidió robarles su futuro", ha comenzado la artista su post.

Y ha añadido: "Pero no se trata de mí. Se trata de ti, mi Aless. Porque TÚ SONREÍSTE AL CÁNCER. Con tu entereza, solidaridad, amor, coraje, y esa lección de vida que con solo 27 años has tatuado con sangre en mi corazón. Esa lección que me hace aprender a morir en vida y, sobre todo, para que algún día aprenda a vivir sin ti, aunque esté muerta... Eres mi amor eterno".

Minutos más tarde, García Obregón ha publicado una historia en su Instagram en la que, junto a una antigua fotografía de ella y su hijo en brazos, ha posteado lo que sigue: "Lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es buscarte. 17 meses sin ti. Aless, eterno". El 13 de mayo de 2020 la vida se "apagó" para Ana García Obregón con el fallecimiento de su único hijo. Justo nueve días después de que se cumpliera un año del deceso del joven, fallecía Ana María Obregón Navarro, la madre de la actriz. Otro golpe irreparable que ha sumido aún más, si cabe, a Ana Obregón en un pozo de tristeza del que está luchando por sobrevivir.

Para colmo, su padre, Antonio García Fernández (95), ha sufrido recientemente un bache de salud que lo ha obligado a ingresar en el hospital. Pese a que el empresario madrileño, fundador de La Moraleja, en Madrid, se encuentra ya en su domicilio recuperándose satisfactoriamente, García Obregón continúa sin encontrar alicientes por los que sonreír a la vida. Así lo plasma con frecuencia en sus redes sociales, donde les rinde pequeños homenajes a su hijo y su madre.

Hace unos días, Ana les dedicaba una tierna publicación a ambos: "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto… que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias, mamá. Gracias, Aless". Las reacciones a la imagen y al texto no se hicieron esperar. Más allá de miles de corazones rojos, hubo quien posteó en su muro: "Siento mucho tu dolor, tu soledad", "Eso es lo importante de la vida", "Ana, vive aunque te duela. Ellos desde el cielo quieren verte vivir", "Ánimo y fuerza, tú puedes", "En estos momentos, abrazo muy fuerte tu corazón, estoy a tu lado y contigo. Te mando todo mi apoyo, mi ánimo y todo mi amor. Sabes que me tienes siempre aquí contigo. Te quiero", "Qué preciosa foto", "Ellos se sienten muy orgullosos de ti y te guían".

Aquella publicación del pasado 8 de octubre veía la luz horas después de que Alessandro Lequio (61) recordase una vez más a su hijo. El italiano ha publicado en las últimas horas una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecen él y Álex, cuando este tan solo era un niño, montando a caballo. Convenientemente abrigado y con las protecciones necesarias puestas, el hijo de Ana Obregón disfrutaba de un apacible paseo junto a su padre. Como viene siendo habitual en todos sus post, Alessandro escribió el hashtag con el que Ana y él unen todos los recuerdos de su hijo que comparten en esta red social: #AlessForever. A esta palabra se unía otra expresión que delata el amor que padre e hijo profesaban a los caballos: "Love horses".

El susto de Antonio García

La última foto compartida por Ana junto a su padre.

Antonio García, el padre de Ana Obregón, era ingresado en el hospital a finales de septiembre debido a una infección. Dos días después, el pasado viernes 1 de octubre, la actriz recibía buenas noticias, pues el promotor inmobiliario era dado de alta debido a su mejoría. Horas más tarde del alta hospitalaria era la propia Ana quien se hacía eco de la mejoría de su padre a través de su cuenta de Instagram.

Al lado de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, la actriz posteaba: "Después de muchos días luchando en el hospital como un campeón ya estás en casita. Gracias, Papá, por regalarnos más tiempo". A lo que añadía: "Da igual que sean días, meses, años… intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide".

