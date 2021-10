Lourdes León, la hija de Madonna, se consagra como modelo tras desfilar para Bottega Veneta

Tras convertirse en musa de Jean Paul Gaultier y Marc Jacobs e imagen de Stella McCartney o Swarovski, Lourdes María León (25 años), la hija de Madonna (63), se afianza como modelo tras desfilar para Bottega Veneta y se convierte en uno de los rostros más deseados del momento.

Lourdes María Ciccone León -o Lola, como la llaman cariñosamente sus amigos y familiares-, se ha convertido en una joven promesa en el universo de la moda y la belleza. Las marcas de lujo se la rifan. De hecho, ha sido la gran protagonista del desfile de la nueva colección primavera-verano 2022 de la firma italiana Bottega Veneta que presentó en Detroit.

La hija de Madonna y del gurú del fitness cubano Carlos León (55), ha lucido un vestido de silueta relajada, "con materiales innovadores que permiten alterar la forma de las piezas", explican en nota de prensa desde la firma.

Hasta ahora, la primogénita de la reina del pop, Lourdes María, que nació en Los Ángeles en 1996, había realizado con éxito campañas publicitarias. Sin embargo, ha dado un paso más y quiere afianzarse sobre las pasarelas. Durante la semana de la moda de Milán desfiló para Versace, donde compartió protagonismo con Gigi Hadid (26), Dua Lipa (26) y la modelo Naomi Campbell (51).

La presentación de la nueva colección de la firma de lencería de Rihanna (33), Savage x Fenty, dio el pistoletazo de salida a su nueva aventura. Con solo 13 años, su madre la nombró directora creativa de la línea de ropa, Material Girl, y ya había formado parte del equipo de vestuario en las giras internacionales de su progenitora, una de las artistas más influyentes y poderosas de la historia de la música.

Ahora, esta joven que se declara feminista y ha heredado de Madonna el compromiso activista, maneja la industria textil con su imagen independiente, arrolladora y envuelta con un halo rebelde que tanto gusta a la Generación Z.

Bailarina de formación, toca el piano y también hace sus pinitos como actriz. Lola asistió a la Escuela Superior de Música y Arte Fiorello H. LaGuardia en Manhattan, junto a uno de los actores del momento, Timothée Chalamet (25).

Lourdes León, la hija de Madona, el pasado 13 de septiembre en la MET Gala de Nueva York. Gtres

En una entrevista para Vanity Fair, la princesa del pop afirmó que el protagonista de Call me by your name fue su primer amor. "Lo respeto mucho. Fuimos como... pareja. Mi primer novio... o quizá nada", expresó, divertida.

Después de ver la primera gorra con la polémica inscripción MAGA -Make American Great Again, en apoyo a Donald Trump (74)- en la Universidad de Michigan, decidió trasladarse al Conservatorio de Danza de la Universidad Estatal de Nueva York. Allí estudiaba 10 horas al día, según ella, esas jornadas eran la norma.

Lourdes León, a efectos prácticos para todo, Lola, que es mitad cubana por su padre, mitad americana por su madre, cuenta con una trayectoria en moda desde que Stella McCartney le diera su primera oportunidad en 2016. Después hizo una performance en Miami para la firma española Desigual y se convirtió en imagen de Marc Jacobs y Burberry.

