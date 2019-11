Madonna, obligada a cancelar conciertos por problemas de salud: "El dolor me está superando"

Madonna (61 años) ha cancelado sus actuaciones previstas para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en Boston (Estados Unidos) debido a problemas de salud, según ha anunciado la propia artista en sus redes sociales.

"Por favor, perdonadme por este giro inesperado de los acontecimientos. Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo para mí pero el dolor que padezco ahora mismo me está superando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico para poder volver más fuerte y continuar la gira de Madame X' con todos vosotros", ha escrito en su perfil de Instagram.

La publicación ha recibido multitud de comentarios por parte de sus amigos y de sus seguidores, quienes piden una pronta recuperación y le dan ánimos en estos momentos tan duros. "Get better Mamma. We all love you (recupérate Mamma, todos te queremos)", ha escrito la actriz Debi Mazar (55), "Feel better baby! We love you (¡Siéntete mejor, bebé! Te queremos)", ha comentado el empresario del mundo cosmético Jerrod Blandino; mientras que la intérprete Asia Argento, le ha dicho: "All the love (Todo el amor)".



Este problema de salud, que no se especifica cuál es, no afectará al resto de sus actuaciones, previstas en ciudades como Filadelfia o Miami a partir del 7 de diciembre, según publica su web.

Curiosos remedios

Esta noticia se conoce escasos días después de que la reina del Pop revelase varios de los remedios que utiliza después de los conciertos para mantener su belleza: meterse en una bañera llena de hielo para mejorar la circulación de las piernas y beberse su propia orina, como método antiedad y de adelgazamiento.

"Es realmente bueno beber orina después de salir del baño helado", ha asegurado la artista en un vídeo en sus redes sociales, donde se la podía ver sosteniendo una taza blanca entre las manos con su propio pis.

Esta práctica, que recibe el nombre técnico de orinoterapia, no ha probado su efectividad, y muchos expertos aseguran que beber demasiada cantidad de orina puede provocar la acumulación de residuos tóxicos en los riñones. Algo que no ha evitado que la cantante muestre orgullosa su remedio para mantenerse joven y con una espectacular figura.

