El 'total look' de Versace con el que Lola Índigo ha arrasado en Buenos Aires

Lola Índigo (29 años) está haciendo las Américas. La artista española ha pisado tierras argentinas y ha aterrizado esta semana en Buenos Aires para promocionar su nuevo disco, La Niña. Un viaje que tenía planeado hace algún tiempo, pero que la pandemia truncó, como a otros muchos cantantes.

Como la diva que es, la creadora de Romeo y Julieta llegó al aeropuerto capitalino y fue recibida por un aluvión de fans con los que se hizo fotos y a los que saludó muy cariñosamente.

En estos días allí, la andaluza ha ido publicando imágenes en sus redes sociales que no han dejado indiferente a nadie. Poderosa, auténtica, única como es ella, Mimi Doblas se ha encontrado con colegas de la profesión -y amigas- como Tini Stoessel (24), con quien tiene un tema -La niña de la escuela- o con María Becerra (21), a la que no conocía en persona y con quien todo el mundo querría que tuviera un featuring.

Becerra solo tuvo palabras de amor hacia Lola: "Ayer conocí en persona a Lola Índigo. Qué hermosa persona, por Dios, Lola. Qué lindo haberte conocido. Gente buena y real sí la hay", expresó María en su perfil de Twitter. Unas palabras que, por supuesto, tuvo respuesta por parte de Índigo. "¡Ahhhh, por fin! Te mereces todo, Mari. Te adoro. Qué ganas de ver tu supershow", concluyó Lola.

Hace unas horas, la autora de Mujer bruja publicaba una secuencia de fotos suyas junto a un mural de arte urbano por las calles de la capital argentina. ¿Lo mejor de todo? El lookazo que se ha marcado nuestra estrella patria gracias a la colaboración de su estilista, Minerva Portillo. Se trata de un total outfit firmado por Versace con el que ha arrasado en la tierra de la plata.

Está compuesto por unos leggins estampados savage barocco, con las clásicas cadenas estrellas, y las cenefas clásicas, propias de la firma italiana. Su precio, 490 euros. Para el tren superior ha elegido una camisa oversize a juego, del mismo estampado savage barroco firmado por Versace y cuyo precio es 450 euros. En sus pies, botas militares en color negro.

Medusa Biggie de Versace.

La diva ha decidido complementar el look de Versace luciendo un bra del que salen dos hileras de piedras preciosas, tipo diamantes, aunque se entiende que es bisutería. Además, como no podía ser de otra manera, se ha coronado luciendo una de las gafas más demandadas no sólo de los años 90, sino de los últimos tiempos: las Medusa Biggie de Versace.

Se trata de unas gafas de sol que recuerdan al opulento estilo de un icono del hip-hop -el artista The Notorious B.I.G., Biggie Smalls o simplemente Biggie- gracias a la atrevida forma baja de los cristales y a sus anchas patillas decoradas con un tradicional medallón de Medusa en dorado. Presentan una clásica combinación compuesta por una gruesa montura en color negro y cristales grises. Su precio, 240 euros.

