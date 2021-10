Josh Cavallo, primer futbolista gay: su impacto en redes y el sorprendente mensaje de un famoso

Hasta hace unas horas, Josh Cavallo (21 años) era sólo un futbolista más del Adelaide United Football Club, uno de los equipos más importantes de la ciudad australiana, donde juega como lateral izquierdo y centrocampista.

Sin embargo, su nombre ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas después de que hiciese una confesión que ha marcado un precedente en el mundo del deporte, y más concretamente en su ámbito, el fútbol: es gay. "Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente, me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay", comenzaba relatando Cavallo.

"Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de hacerlo público. He peleado contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto", expresaba el deportista australiano en un vídeo de sus redes sociales.

El hecho de que Joshua Cavallo, a quienes todos llaman Josh, haya roto estos complicados muros -por el machismo y la tradición que arrastra este deporte- ha despertado no sólo debates a lo largo y ancho del planeta, sino que también ha provocado una reacción clara en las redes sociales. Un alud de apoyo que muestra y demuestra que la popularidad de Cavallo no para de aumentar.

Apenas 15.000 seguidores tenía la empobrecida cuenta de Instagram de este joven australiano antes de su gran anuncio. En estos momentos -y no paran de multiplicarse durante la elaboración de este artículo- sus seguidores ya suman 109.000, con tan solo 66 publicaciones.

Para una cuenta de Instagram relativamente nueva -su primera foto consta del verano de 2020- haber superado la barrera de los 100k es un logro masivo en el universo de las redes. Asimismo, Instagram ha verificado su cuenta con el anhelado tic azul que muchas personas solicitan y que da más seguridad a los followers acerca de la autenticidad de la cuenta.

Desde su país natal, y a pesar del desfase horario, Josh ha recibido el apoyo de personalidades del deporte como Pau Gasol (41), Gerard Piqué (34) o Antoine Griezmann (30). "En 2021 esto no debería ser noticia. Gracias por este paso hacia adelante para el deporte. Bien dicho, Joshua Cavallo", escribía Gasol. "Orgulloso de ti", reaccionaba Antoine Griezmann.

Por su parte, la pareja de Shakira (44) posteaba lo siguiente: "Hey, Joshua Cavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que has dado. El mundo del fútbol está muy atrás y tú nos estás ayudando a ir hacia delante", firmaba Piqué.

Pero no quedan ahí las palabras de agradecimiento a Cavallo por su valentía. Entre los otros famosos que han aplaudido su decisión de reventas estas cadenas se encuentran Vanessa Van Cartier, ganadora de la segunda edición de Drag Race Holanda, su compatriota, la drag queen Courtney Act, la actriz Sharon Johal o la conocida presentadora alemana Christina Rann.

Y de entre todos esos mensajes destaca uno especialmente importante, el de artista Ricky Martin (49), quien decidió abandonar su ostracismo personal en el año 2010 y hablar públicamente de su orientación sexual tras más de 20 años ocultando que amaba a personas de su mismo sexo por miedo a la poderosa industria musical y los anunciantes. "Well done brave man. Everything will be fine" ("Bien hecho, hombre valiente. Todo irá bien", señala Ricky Martin desde su experiencia.

