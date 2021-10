Lola Índigo: "Participar en un 'talent show' no sirve de nada si no los tienes bien puestos"

Tiene empaque de diva, es un terremoto, un tifón. Lola Índigo (29 años) no es otra cosa que una de esas extrañas personas que la naturaleza escupe cada 50 o 100 años. Rebosa el talento por todas las células de su cuerpo, posa y mira a cámara como una superestrella de rango global y el resultado de su exitoso trabajo se ha visto recompensado este martes en Ibiza.

La Niña -como la conocen en su círculo más cercano-, autora del álbum La Niña, ha conseguido dos nominaciones en la gran gala de LOS40 Music Awards 2021: Mejor Artista o Grupo y Mejor Videoclip por La niña de la escuela junto a Tini Stoessel (24) y Belinda (29).

Momentos antes de saber que opta a dos galardones, EL ESPAÑOL ha conversado con la cantante y con ella ha hablado sobre el momento vital en el que se encuentra, sobre Operación Triunfo y sobre el amor.

Lola Índigo lució una coleta alta para la noche en la que obtuvo dos nominaciones. Gtres

¿Qué valoración hace de la repercusión que ha tenido La Niña?

Lo he dicho cinco veces y, de verdad, te lo juro por Dios, que yo no lo me lo esperaba. Y todavía no lo entiendo muy bien. Hoy se lo decía al que me ha hecho la coleta, a mi Cristo: "¿Tú te acuerdas cuando llegué con La niña de la escuela al estudio y te dije 'no sé...'?" Es verdad que el día que llegó era el estribillo y poco más. Luego ya le metí lo de Baja de las nubes, que no eres Goku. Esa fue nuestra canción del verano pasado, de mis niñas -mis bailarinas- y mía. La compuse el año pasado. ¡Yo qué sé! ¡Qué guay cuando no te lo esperas!

¿Es importante para usted recibir premios?

No, no... No sé qué decir, luego sobre la marcha me invento algo, me da por llorar muchas veces... Que te nominen en positivo no me ha pasado mucho a mí en la vida. Pero ya no puedo fantasmear con eso porque ya me dieron un MTV, que fue increíble, y LOS40 me dio un premio a Artista Revelación. Yo, con eso ya, servidísima. ¿Que me dan otro? ¡Gracias, LOS40!

¿Qué tal la recepción del público con Romeo y Julieta, su último sencillo en colaboración con Rvfv?

Muy bien. ¡Un montón de TikTok!

Es el TikTok más difícil que ha creado.

¿En serio? ¡Es que hay que aprenderse la letra! Es como mímica. Hay que verlo a cámara lenta. Mira, está muy bien que me lo digas porque lo voy a subir a cámara lenta. Voy a hacer un tutorial. Tutorial Índigo.

¿Qué piensa cuando uno de sus vídeos empieza a multiplicar sus visualizaciones por millones?

Me pongo a pensar... "¿quién ha visto esto?" Échale cabeza. Cuando pasó lo de La niña de la escuela, que lleva ya como 70 millones (en realidad ya supera los 85), yo decía "a ver, Mimi, tú piensa que hay gente en Chile que ha visto esto. O sea, eso no lo vas ni a oler".

Dos veces España.

¡Claro, tío! Es muy bonito todo lo que me está pasando. Sobre todo la gente que participa conmigo, llevarme a to el mundo pa tos laos... es increíble.

¿Y qué tal como asesora de La voz kids?

Oh my God! Ahí estoy. Con Sebas (Sebastián Yatra) me llevo increíble. Es mi de tribu. Yo le digo: "Hermano, somos la misma persona en cuerpos diferentes". ¿Cómo te explico? Pensamos lo mismo, al mismo tiempo, él me pregunta y yo sólo le hago (hace un gesto con la cara). ¡Y sí! Ha sido muy guay, estoy superagradecida por la oportunidad que me ha dado Sebas de estar a su lado y se merece todas las cosas buenas del mundo porque es un currante.

Las originales sandalias que lució Lola Índigo. Gtres

El próximo 22 de octubre se cumplen 20 años de la primera edición de Operación Triunfo. ¿Qué ha supuesto para usted ese programa?

¿Qué ha supuesto? Pues que el otro día estuve en La voz kids, cantó David Bisbal y casi me hago pipí encima. Yo sigo siendo fan. Fanísima. Y seguiré siendo fan toda la vida de alguien como él. Operación Triunfo ha marcado a toda una generación. En esa época había mucho prejuicio si eras participante de un talent. Parecía que te lo daban todo regalado. Pero precisamente artistas como David Bisbal, que sólo tiene fama de ser la persona más trabajadora del mundo... Creo que un talent show no te sirve de nada si tú no eres así. Mantener una carrera musical en este país y sostenerla durante años es muy complicado. Hay que tenerlos bien puestos. OT puede darte un hypito, un empujoncito, pero si no estás ahí picando piedra, no vale para nada.

A propósito de OT, quería preguntarle por Aitana y el McAitana. No sé si a usted le interesaría hacer algo como... Big Lola.

Hermano, me acaban de preguntar y me da mucha fatiga que me lo pregunten porque llevo diez años sin comer McDonald's porque yo soy fitness. Yo entreno, yo como sano y al que le guste... seguro que está buenísimo. Pero no me preguntes más, que parece que lo estoy boicoteando. ¡Niños, comed lechuga! (Risas)

¿Y si se lo ofrece una marca de lechugas?

¿Cómo se llama? ¡La Florette! ¡La Florette Índigo! (Risas)

Lola Índigo y el amor

Lola Índigo posa en la gala de nominados de LOS40 Music Awards 2021. Gtres

Desde antes del verano, ciertos rumores con peso casi de noticia relacionaban a Lola Índigo con el artista sevillano Álvaro de Luna (27), exvocalista del grupo Sinsinati y autor de una de las canciones del año: Juramento eterno de sal.

En este sentido, este periódico ha querido saber qué hay de cierto en esa relación que ella niega, aunque desvela el cariño, la admiración mutua y una "exclusiva": hay una colaboración conjunta en el próximo álbum de él.

Su último single se llama Romeo y Julieta. Nos consta que usted es la Julieta de un Romeo, ¿cómo va la relación?

Yo soy una Julieta un poquito a mi rollo, ¿no? ¿Hay un Romeo? Oh, oh... ¿Tengo un Romeo y no lo sé? ¡Rvfv es mi Romeo!

¿Y Álvaro de Luna?

¡No me puedo creer que vayas por ahí! (Risas) ¡Qué va! ¿Qué dices? ¡Me muero! Vamos a sacar un tema juntos. Anda, toma, ¡exclusiva! Si abres el melón, mira, yo te lo abro, te lo parto y te digo que te lo comas. Ya lo hemos dicho, ya la hemos cantado en mis conciertos... Ya está, ya está.

