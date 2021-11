Alessandro Lequio muestra una fotografía inédita del día más emotivo junto a sus hijos Álex y Ena

Alessandro Lequio (61 años) está viviendo una semana dura debido a que su jefa, Ana Rosa Quintana (65), ha anunciado que tiene cáncer de mama y tendrá que alejarse de la televisión por un tiempo para recuperarse. Inevitablemente, al escuchar el nombre de la enfermedad, el italiano recuerda a su hijo Álex y su marcada ausencia. Por este motivo, el colaborador ha querido mandarle ánimos y cariño a la presentadora.

Horas después de conocer el diagnóstico de Ana Rosa, Alessandro compartió en su perfil de Instagram una fotografía de ella en el bautizo de su hija Ginevra Ena. Junto a la instantánea, en la que Quintana aparecía elegantemente vestida en rosa empolvado y con una gran sonrisa, Lequio escribió: "Hoy es un reto… pero mañana será un éxito", en referencia a la batalla de salud que acababa de anunciar ante sus millones de espectadores.

Además, en honor a su también amiga, Alessandro ha añadido estos días otro hashtag a sus publicaciones el de #loveanarosa, que se une ya a sus eternos #alessforever y #lequiocity que le acompañan en sus redes sociales desde la muerte del joven.

Pero este miércoles, el italiano ha recuperado de su álbum más personal, una fotografía inédita y cargada de emotividad. "Un día especial con mi gente en el día del bautizo de Ena en casa de mi madre", escribe Lequio junto a la imagen compartida en su red social más activa.

La instantánea, de carácter íntimo, reúne a algunos de los seres más queridos para Alessandro, como son su esposa, su hija pequeña y su hijo Álex. Pero en ella tampoco falta Ana Rosa Quintana, que vio y vivió desde una posición privilegiada el bautismo de Ena.

Destaca en la fotografía el semblante de Álex Lequio. Concentrado y firme en su faceta como padrino de su hermana pequeña. Y es que el joven sentía debilidad por la menor, la visitada muy a menudo y juntos creaban sus propios juegos y configuraban un aura de amor y complicidad que enternecía a su padre. Por eso esta prueba gráfica hasta ahora inédita es tan especial para Alessandro.

Fecha marcada

Con motivo del Día de Todos los Santos, fecha en la que se recuerda a los que ya no están, Ana Obregón (66) quiso compartir un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Supermán, Batman, Power Ranger…", comenzaba escribiendo la bióloga en su publicación, en la que mostró algunos de los disfraces que llevó Álex cuando era un niño. Rota de dolor, Ana Obregón continuaba su texto con un recuerdo agridulce que permanece en su memoria. "Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio", expresó la artista, quien también quiso dedicar unas palabras a su madre, Ana Obregón Navarro, que falleció el pasado mes de mayo y que posa junto al empresario en la última fotografía del álbum.

"Hoy mi corazón está con todas las personas que han perdido a un ser querido. Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos, de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre. Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a mamá también ", confesó Ana Obregón. "Sé que no estás allí, pero… qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo", añadió la actriz para poner fin a su conmovedora publicación.

