La 'bomber' de Zara de hombre con la que Victoria Federica ha triunfado en Instagram

Hasta la fecha, se desconoce si Victoria Federica de Marichalar de Borbón (21 años) quiere encaminar su vida profesional hacia el universo de las redes sociales. La realidad es que desde que se abriese su cuenta de Instagram hace unos 20 días, la sobrina del rey Felipe VI (53) no ha parado de subir contenido, como una joven más de su edad, con la diferencia de que el foco mediático se posa sobre ella en cada paso, en cada movimiento, en cada like.

En uno de sus últimos stories, Vic, como cariñosamente la llaman sus amigos, lucía una bomber de Zara con la que ha triunfado y de la que EL ESTILO tiene todos los detalles. Se trata de una cazadora bomber, que se encuentra en la sección MAN de Zara, con cuello y puños acabados en rib, y colores combinados a contraste: mangas en beige y cuerpo en verde.

Victoria Federica con 'bomber' de Zara.

Tiene bolsillos en la zona de las caderas y detalle en el interior. Lo curioso del diseño es la aplicación de los parches y bordados por toda la prenda, también acabada en rib. Tiene cierre frontal con botones a presión.

En la parte trasera, la bomber lleva bordadas las palabras Crystal Clear y el año 1989 junto al diseño de una especie de ramo de tulipanes que están a punto de florecer. Su precio, según consta en el sitio web de Zara, es de 59,95 euros.

Victoria ha utilizado esta chaqueta para despedir a una de sus grandes amigas, Rocío Laffón Molina -hija del jinete y empresario agrónomo e inmobiliario Manuel Laffón Parias y de Mercedes Molina Montes-, que vive en Nueva York.

Victoria Federica y Jaime de Marichalar en el desfile de Alta Costura de Dior en París el pasado mes de julio. Gtres

De hecho, el mensaje que ambas han dejado en sus respectivas redes sociales es el siguiente: "See you in New York City" ("Te veo en Nueva York"), dejando entrever que tienen el plan futuro de reencontrarse en La Gran Manzana, una de las cuatro grandes ciudades de moda.

Victoria Federica es una apasionada del fashion world. Por vinculación directa de su padre, Jaime de Marichalar (58), que es una de las personas más influyentes del grupo LVMH, donde ejerce de consejero, la joven ha heredado su sensibilidad por la industria.

Hace tres meses, en julio, Victoria viajaba junto a su progenitor hasta París para asistir al desfile de Alta Costura de Dior donde sorprendió a todos con una blazer en color negro y unos jeans rotos, pero con zapatos Manolo Blahnik y bolso Saddle de la citada firma francesa. ¿Ha nacido una nueva influencer?

