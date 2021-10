Analizamos con un experto el Instagram de Victoria Federica: así cuida y controla su perfil más íntimo

Aunque se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la familia Borbón, Victoria Federica (21 años) ha intentado llevar su vida privada en la más estricta intimidad. Si bien muchos de sus asuntos son de conocimiento público, en la medida de la posible la hija de la infanta Elena (57) suele ser discreta y reservada. Sobre todo, cuando se trata de cuestiones vinculadas a la Familia Real. Por esta razón, precisamente, se había mantenido 'al margen' de las redes sociales hasta hace unos días.

La sobrina del rey Felipe VI (53) posee dos perfiles en Instagram. Uno de ellos con casi 7.000 seguidores, que siempre ha mantenido abierto y en los que solo tiene dos fotos publicadas. Por otro lado, atesora otra cuenta de mayor uso, que siempre ha sido la más íntima y que hasta esta semana contaba con candado. Sumaba 2.000 followers y estaba cerrada a familiares y amigos. Ahora, sin embargo, es público y conocido por todas aquellas personas que a ella le resulten interesantes.

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, Victoria Federica bloquea a los usuarios que no le generan confianza. De esta manera, "evita anular la poca privacidad que le quedaba y controlar el contenido que le gusta". Así lo ha explicado a este periódico Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG y experta en marketing de influencers.

Victoria Federica en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Gtres

Aunque ha dejado su Instagram más personal abierto, el hecho de restringirlo a quienes le aportan confianza, le permite tener cierta vigilancia. Por un lado, respecto a las personas que pueden acceder a su usuario y por otro, con relación a los contenidos que le interesan. Y es que esta, tal y como comenta la experta a este medio, es una manera de 'decirle' a la red social el tipo de publicaciones que le resultan curiosas.

Sobre si Victoria Federica vaya a dedicarse o no a las redes sociales, una cuestión que muchos portales han dado por hecho solo porque quitó el candado de su perfil más íntimo, Pérez opina: "No parece que se vaya a dedicar a hacer colaboraciones, más allá de apoyar o promocionar las marcas o proyectos de algunos de sus amigos, quienes sí tienen trayectoria en las redes sociales. Sería extraño que quisiera negociar su perfil, teniendo en cuenta el círculo social en el que se mueve". No obstante, la experta no descarta en su totalidad su participación en alguna firma. De hecho, en sus palabras, "sería un éxito tenerla como embajadora porque va a influir sí o sí".

Victoria Federica es amiga de conocidos 'influencers' como María García de Jaime. Gtres

Aunque todavía no se le puede catalogar como influencer, la experta asegura a este medio que Victoria Federica sí influye por el hecho de pertenecer a una élite. "Todos aquellos que forman parte de un círculo social como el de ella influyen sí o sí, por ejemplo, en la vestimenta de jóvenes de su edad". De acuerdo con Arantxa Pérez son muchas las que "seguirán su estilo, pero más que todo por su exposición pública, por ser quién es".

Hasta ahora, tal y como explica la especialista, la hija de la infanta Elena mantiene un perfil aesthetic, marcado por el cuidado 'casual' y el control 'natural' que ejerce sobre su contenido. Este tipo de cuentas se caracteriza por hacer publicaciones puntuales, fotos naturales y sin tantos posados. Según Pérez es un tipo de usuario que en la actualidad gusta mucho porque se ve más cercano y natural. En su opinión "Victoria Federica podría ir por la tendencia de vídeos y stories".

Desde que decidió hacer público su perfil de Instagram más personal hasta el momento en el que se redacta esta noticia, la sobrina del rey Felipe ha alcanzado alrededor de 10.000 seguidores. Hace unos días contaba con 2.000 followers y ahora supera los 12.000. Su incremento, según comenta la menciona experta a EL ESPAÑOl, se debe al hermetismo con el que había manejado parte de su vida privada. "Su cuenta resulta novedosa y llama la atención porque se había mantenido en un perfil bajo y desenvolviéndose en un círculo muy estrecho. Hasta ahora se sabía de ella por las publicaciones de sus amigos, quienes le hacían fotos. Por ella misma no se conocía nada", explica.

