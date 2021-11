Victoria Federica, tras abrir su perfil de Instagram: cifras récord, nuevas fotos y una cuidada estrategia

Hace una semana Victoria Federica (21 años) tomaba una de sus decisiones más drásticas. La hija de la infanta Elena (57) y Jaime de Marichalar (58), que hasta entonces había optado por llevar una imagen discreta en las redes sociales, decidía abrir su perfil más íntimo de Instagram y mostrar, públicamente, una faceta de su vida que solo conocía su círculo más cercano. Hasta ese momento, la sobrina de Felipe VI (53) atesoraba 2.000 seguidores que eran testigos de sus nueve publicaciones. La última, compartida el pasado 9 de septiembre, coincidiendo con su cumpleaños.

Hoy, siete días después de su sorpresiva iniciativa, las cifras son otras. Victoria Federica ha despertado la curiosidad de un sinfín de usuarios y ha obtenido, en apenas una semana, alrededor de 44.000 seguidores. Según los resultados que arroja la herramienta Social Blade, la mitad de esos followers los consiguió en una sola jornada. Mientras se redacta esta noticia, la cifra asciende a 46.900.

Esta apertura, sin embargo, no ha sido al cien por cien. Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, Victoria Federica bloquea a los usuarios que no le generan confianza. Así, busca pasar desapercibida para un grupo de personas que no son de su interés. En estos casos, su perfil ni siquiera aparece en el buscador de Instagram. Sí se muestra, en cambio, su otra cuenta. Aquella que siempre ha estado abierta, pero en la que nunca ha sido muy activa -solo tiene dos publicaciones y suma alrededor de 7.000 seguidores-.

Victoria Federica durante el bautizo de la hija de Tomás Páramo y María García de Jaime. Gtres

La razón de su estrategia podría estar relacionada con el control de su privacidad y la selección del contenido que le resulte atractivo. Así lo explicó a este periódico Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG y experta en marketing de influencers. El hecho de restringirlo a quienes le aportan confianza, le permite tener cierta vigilancia con respecto a las personas que pueden acceder a su usuario y en relación a las publicaciones que le interesan. Según comentó la experta a este medio, es una manera de 'decirle' a la red social cuáles son los tipos de post que le gustan.

Más allá de la cantidad de seguidores, la cuenta de Instagram de Victoria Federica también ha aumentado en número de publicaciones. Desde que decidió hacer público su perfil, la sobrina del Rey ha colgado dos nuevas instantáneas que fueron captadas en un momento muy importante: su debut en una alfombra roja. Así lo desveló ella misma en la primera de ellas, colgada el pasado 29 de octubre. "Noche mágica ayer en Sevilla. En los premios Elle Style Awards Andalucía", escribió entonces la joven royal junto a la fotografía en la que posa con su amiga influencer, María García de Jaime (24).

El siguiente post, compartido esta misma semana, desvela nuevos detalles de su apuesta estilística para aquella noche tan especial. En la fotografía se muestra de espalda, presumiendo del espectacular diseño que confeccionó para ella Lorenzo Caprile (54). Se trata de un vestido único, largo, con hombro en forma de pico, de terciopelo azul y con una abertura en la zona izquierda de la falda, que dejaba la pierna al descubierto. Detrás tiene un vertiginoso escote en forma de uve que ha quedado plasmado su última publicación.

De esta manera, Victoria Federica se ha mostrado más cercana y, pese a contar una cuidada estrategia, se ha alejado de esa imagen hermética propia de un miembro de la Familia Real. En sus nuevas publicaciones, no solo cuenta con la aprobación de conocidos rostros de las redes -un círculo social en el que poco a poco ha ganado territorio-, sino también de otros usuarios que no son de conocimiento público y a los que les ha dado su aprobación para ser testigos de su vida más personal.

