Primer día de Letizia en Paraguay: reuniones, viaje en avioneta y comida con la primera dama

Este miércoles 3 de noviembre, horas después de aterrizar en Paraguay, para apoyar y dar voz a la labor que allí realiza la cooperación española, Letizia (49 años) ha dado comienzo a su intensa agenda en el país sudamericano.

En su primera mañana de trabajo en Asunción, la mujer de Felipe VI (53) ha elogiado la labor y dedicación de los cooperantes españoles que trabajan en Paraguay para mejorar el acceso a los servicios de salud y educación y luchar contra la trata de mujeres. Este miércoles, Letizia se ha reunido con los integrantes de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) española, quienes le han hecho saber el trabajo que realizan tanto con personas vulnerables como con las autoridades paraguayas.

En todo momento, la Reina se ha mostrado con su clásico chaleco rojo de cooperante y su camisa blanca básica, dos piezas que se han convertido en un indispensable en este tipo de viajes. Lo único que ha cambiado, con respecto a su look de llegada a Paraguay, ha sido el color de sus pantalones. Al bajarse del avión, apareció con unos vaqueros blancos y la mañana de este miércoles con un modelo en gris. De esta manera, Letizia ha demostrado que está dispuesta a dar visibilidad a la cooperación y no tiene intenciones de que ningún look de su maleta eclipse tal hecho.

La reina Letizia se encuentra en Paraguay en un viaje de cooperación. Gtres

Lo más destacado de su atuendo han sido sus joyas. Letizia ha optado por unos pequeños pendientes con brillantes y por su anillo de Karen Hallam, del que no se separa desde hace poco más de dos años.

En la reunión, la embajadora, Carmen Castiella, ha explicado cómo España y Paraguay están "muy comprometidas" en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Además, ha destacado que la cooperación española "trabaja de manera muy exitosa con las autoridades locales" para evitar la captación de niñas y adolescentes. Es por ello por lo que los programas están dirigidos tanto a la prevención, para evitar que jóvenes y niñas "en situación de fragilidad" sean captadas por las redes, como a la atención psicosocial y jurídica de las mujeres que logran salir de las tramas y regresar a casa.

Se trata de un trabajo que llevan a cabo varias ONG españolas y, en especial, organizaciones religiosas españolas que llevan décadas trabajando en Paraguay, donde han montado una red de centros de acogida, reinserción y apoyo a las víctimas de explotación o abusos sexuales.

Lo más destacable del estilismo de la Reina han sido sus pendientes y su anillo de Karen Hallam Gtres

Además, la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) española colabora con las autoridades paraguayas en esta lucha. De hecho, según ha explicado su director, Fernando Rey, expertos españoles han sido instrumentales en la creación y puesta en marcha de una unidad especial contra la trata en el seno de la Fiscalía General de Paraguay,

La oficina, que cuenta con cinco trabajadores españoles y siete paraguayos, coordina la labor de una decena de ONG españolas y de las comunidades religiosas españolas, que cuentan con unas 70 personas desplazadas desde España y que trabajan en las zonas más desfavorecidas del país. Además, la OTC mantiene la interlocución con las autoridades locales y apoya la participación política de la mujer.

Tras visitar la Oficina Técnica de Cooperación, Letizia y la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo (47), viajaron en avioneta a Encarnación (sur de Paraguay), junto a Castiella y Rey, para conocer la labor del Centro de Atención Integral de Salud a la Mujer y visitar la Escuela Taller de Encarnación, que atiende a jóvenes de la zona y les forma y capacita en preservación del patrimonio histórico y en la gestión turística de la zona.

Letizia ha elogiado la labor y dedicación de los cooperantes españoles que trabajan en Paraguay. Gtres

El centro de atención a mujeres tiene como objetivo mejorar el acceso y la calidad de los mecanismos públicos de salud para la prevención, diagnóstico, sensibilización y tratamiento del cáncer, especialmente el de cuello uterino y de mama, muy prevalentes en la zona.

Este miércoles, Letizia también tiene previsto almorzar con la primera dama en el Awa Resort Hotel y después, recorrer las misiones jesuíticas de Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarengue, donde la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) lleva 30 años impulsando proyectos de restauración, rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos, este apoyo por parte de España ha conseguido que la zona resucite el turismo.

La reina Letizia destaca en Paraguay la importancia de la cooperación AGENCIAS

