Jesús Vázquez, emocionado: "Me acuerdo de la Navidad del año pasado y se me pone un nudo en la garganta"

Este miércoles 3 de noviembre, en las instalaciones de Mediaset España -en concreto, en el plató número seis de la cadena-, se ha adelantado la Navidad durante unas horas. Un año más, la iniciativa de Ferrero Rocher, Juntos brillamos más, ha regresado a cuatro pueblos de España para recuperar las tradiciones navideñas que no pudieron celebrarse en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. La marca busca volver a llevar la luz a los pueblos en un año en el que el protagonismo es el reencuentro familiar.

El presentador Jesús Vázquez (56 años) ha sido el encargado de presentar este miércoles una suerte de gala en Mediaset en la que se han dado a conocer los cuatro municipios finalistas; Beas (Huelva), Briviesca (Burgos), Las Navas del Marqués (Ávila) y Peñíscola (Castellón). Solo uno de ellos será el premiado por parte de quienes votan, el de mayor belleza, solidaridad y acogida.

Aprovechando esta iniciativa, EL ESPAÑOL ha podido entrevistar a Vázquez, quien, con la emoción a flor de piel, ha hablado de sus planes para estas próximas navidades, de cómo le afectó personalmente la Covid-19 y, además, de la actualidad más dolorosa para Ana Rosa Quintana (65) tras el anuncio de su cáncer de mama.

Jesús Vázquez posando para los medios este miércoles 3 de noviembre. Gtres

Desde que está al frente de esta iniciativa, ¿cuál es el pueblo que más le ha impresionado?

Me gustó muchísimo Guadalupe, porque no lo conocía, que fue el que ganó antes de la pandemia. Me han gustado todos, porque en todos nos tratan tan bien, están tan ilusionados cuando llegas a los pueblos, que es difícil decir que uno te ha tratado mejor que otro. Guadalupe, por ser Cáceres, la tierra de mi marido, de la que he oído hablar mucho... Cuando realmente lo conocí y nos hicieron una visita especial, guardo muy buen recuerdo de Guadalupe.

Este año son cuatro los nominados...

Este año, como he estado en los cuatro y he estado allí grabando días, la gente súper paciente, que los de la tele somos súper pesados y les obligamos a repetir tomas... todo el mundo con una paciencia, con un cariño... te traen regalos, morcilla, aceite, queso... Este año tengo el corazón partido porque me encantaría que ganasen los cuatro, pero es difícil.

Le hemos visto muy emocionado durante la presentación

Sí, me he emocionado en unas cuantas ocasiones. Estamos todos emocionados, ¿no? Estamos todos, quizás, muy sensibles después de lo que nos ha pasado, porque ha sido muy gordo. Hemos estado todos ahí, apretando los dientes durante la pandemia, el confinamiento... Diciéndonos 'vamos a salir, vamos a salir', 'fuerza, fuerza, fuerza'. Y ahora que ya estamos saliendo nos estamos como desmoronando y te sale toda esa emoción que has tenido contenida durante la lucha. En esos momentos solo hay que vencer y ahora que ya tengo la sensación de que, aunque hay que seguir teniendo cuidado, ya lo vamos dejando atrás o lo vamos a tener controlado.. pues cualquier cosita me hace llorar. Un anuncio de la Navidad de la tele, o me acuerdo de las navidades del año pasado y se me pone un nudo en la garganta.

¿Cómo se presentan estas navidades?

Estas navidades se presentan maravillosas porque creo que van a ser normales. Lo que antes era lo normal, ahora es la maravilla. Que puedan venir mis suegros, estar en casa unos días, o que pueda venir mi padre, que son personas mayores. El año pasado decidimos no juntarnos por seguridad... Estuvimos Roberto y yo con la mesa puesta, nos pusimos hasta pajaritas y dijimos 'no pasa nada'. ¿Que no pasa nada? Una mierda... Estuvimos ahí, triqui triqui (bebiendo) y dijimos 'mira, vamos a bebernos una botella de champán y a acabar la noche ya'.

Usted es buen anfitrión. ¿Tiene ya preparada la Navidad?

Lo tengo todo ya, hasta el menú casi. No hay secreto en el menú. Como soy gallego, en mi casa la tradición en Nochebuena es comer marisco. Allí lo hace todo el mundo. Es una tradición que he seguido continuando... Encargo el marisco; tengo un 'camello' buenísimo de marisco, en un pueblecito llamado Cedeira. Básicamente eso, una mariscada con la familia, árbol, decoración...

El presentador vuelve a ser el embajador de la iniciativa de Ferrero Rocher, 'Juntos brillamos más'. Gtres

Disfruta usted con la decoración

Me encanta hacer mesas de Navidad. No cosas muy tradicionales. De repente, puse el año pasado osos polares con árboles... Cosas que se me ocurren. Me encanta ir a comprar adornos.

¿Qué harán su marido y usted en Fin de Año?

En Nochevieja somos de salir de España. Normalmente, a esquiar si podemos. Este año caerá algún viaje. A lo mejor, este año Nochevieja la hago en Madrid otra vez, porque me apetece mucho la Navidad con familia y amigos. Tengo como mono. Nos iremos a esquiar después. Navidad seguro que en casa y Fin de Año también, con amigos.

¿Le ha cambiado el coronavirus la forma de ver la vida?

Me ha cambiado la perspectiva como a todos, creo. Me ha cambiado el sistema de valores y nos ha enseñado a todos a golpes a valorar lo que teníamos antes, que no lo valorábamos. Antes yo era muy de quejarme de cualquier tontería y ahora todo lo valoras.

Hace unos días, el futbolista Josh Cavallo reconoció ser gay. ¿Cree que en España hacen falta referentes en el deporte?

Totalmente. En el deporte y en muchos otros lugares, porque gays, lesbianas o lo que quieran ser los hay en todas partes. En la política, en el fútbol, en los toros, en las empresas del Ibex, en las cadenas de televisión... Sería maravilloso que no solo los artistas y comunicadores lo dijeran, sino que lo dijera todo el mundo. ¡Ojalá! Yo creo que la visibilidad es el primer paso fundamental para la normalización, para que algún día no haya que decir que uno es gay. Creo que sí hay que decirlo hoy en día, porque hay que mostrarse...

Pregunta obligada de actualidad. ¿Ha podido hablar con Ana Rosa tras el anuncio de su enfermedad?

Sí, se lo he mandado. Ayer se lo mandé. He estado fuera de España unos días descansando por el puente y ayer me enteré y le escribí inmediatamente. Me ha contestado con mucho cariño y he hablado también con gente de su equipo. Soy muy amigo de Joaquín Prat (46), por ejemplo, y ayer estuvimos hablando mucho porque a ella tampoco la quería abrumar. Hablando con Joaquín, me han explicado un poco la situación. Tiene que luchar, el pronóstico es bueno, no tiene metástasis y, bueno, va a luchar y va a salir adelante. De eso que no le quita duda, como a mi querida Julia Otero (62). Me he escrito mucho con ella y ya lo ha superado. Afortunadamente, hoy en día el cáncer, casi todos sus tipos, se controlan y se superan.

