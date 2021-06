Lorenzo Caprile reivindica que la moda española incorpore lo tradicional

El modista Lorenzo Caprile (53 años) ha reivindicado que piezas y elementos de la indumentaria tradicional sean incorporados por diseñadores de moda españoles y que eso no genere críticas al igual que lo hacen diseñadores internacionales y todo el mundo los aplaude por ello.

Caprile, que ha inaugurado en Zamora un Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional centrado en esta edición en la Vía de la Plata y el Camino Francés jacobeo, ha pedido quitar el "tufillo" y la reminiscencia al franquismo al que se asocian los trajes típicos.

"Nos tenemos que quitar ese prejuicio de encima, no tiene nada que ver una cosa con la otra", ha declarado a los periodistas, para a continuación pedir que se haga "un ejercicio de madurez" y reivindicar "algo que es maravilloso y que no tiene que estar lastrado por ese recuerdo".

Ha asegurado que como apasionado de la moda, del traje y de la indumentaria es necesario conocer toda la tradición y un patrimonio como el de los trajes tradicionales que es "único, no me atrevería a decir en el mundo, pero desde luego en Europa sí". Por ello, ha pedido su incorporación a la moda actual "cuando se puede y viene al caso" y siempre que se haga de una forma que resulte "bien utilizada". "Lo hacen todos los extranjeros y no pasa nada, pero lo hacemos alguno de nosotros y nos llaman de todo, algo que nunca he entendido", ha reflexionado.

Por ello, ha invitado a los diseñadores españoles a quitarse "complejos tontos" e introducir la indumentaria tradicional porque lo hacen estrellas internacionales de la moda como Valentino, Galiano, Oscar de la Renta o Carolina Herrera y se les califica por ello de "genios".

Sin embargo, cuando un diseñador español "se atreve a poner un mantoncito de manila, un bordadito o un picado" se le llama "de facha a franquista".

Como ejemplo de lo que reivindica, ha citado una generación abanderada por su compañero de jurado en Maestros de la costura Alejandro Gómez Palomo, que se ha quitado "esa caspa, ese polvo y ese prejuicio" y vuelve a inspirarse "sin ningún complejo en nuestras tradiciones, que para eso son nuestras".

En su caso, el recurso a la indumentaria tradicional lo ve "un poco complicado" porque diseña principalmente trajes de novia y no las ve vestidas de lagarteranas. Aún así, Lorenzo Caprile ha recordado que cuando vestía a la reina Letizia (48), para una boda le diseñó una falda en la que utilizó un picado segoviano, aunque ese uso generó algo de polémica.

Este diseñador de moda ha confesado que él no sigue las tendencias y va muy a su aire en su forma de vestir, además de que "nunca" ha desfilado en su vida, por lo que ha invitado a que "cada uno se vista como quiera o como pueda".

Sobre su faceta como jurado del programa de TVE Maestros de la costura, ha indicado que habrá quinta temporada y que en este concurso de diseño de moda siempre hay alguna prueba relacionada con la indumentaria tradicional.

El modista madrileño de origen italiano ha subrayado que la moda tal y como se conoce actualmente únicamente tiene 150 años de historia y antes lo que había era lo que hoy se conoce como indumentaria tradicional.

El Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional se celebra hasta el próximo domingo en Zamora con pasarelas de trajes tradicionales, conferencias, exposiciones o un mercado de artesanos de la indumentaria tradicional.

