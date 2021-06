Elsa Pataky desvela la clave del éxito de su matrimonio con Chris Hemsworth: "Hay que divertirse y reírse"

Elsa Pataky (44 años) se ha convertido, una vez más, en la protagonista de la nueva propuesta de Gioseppo, la firma de calzado de la que es imagen desde hace varios años y que suele traerla de regreso a España en muchos de sus lanzamientos. Este año ha sido distinto. Debido a las restricciones de la pandemia, la actriz no ha podido viajar a nuestro a país para presentar personalmente la propuesta de verano de la firma. Sin embargo, no ha querido perderse ningún detalle y ha atendido a los medios de comunicación desde su residencia en Australia, vía streaming.

JALEOS, desde Madrid, ha estado presente en esta conversación y ha podido conocer de cerca cómo se encuentra Elsa Pataky tanto en lo personal como en lo profesional. Con un espectacular cambio de imagen debido a su última película, en medio de varios proyectos y disfrutando de su paraíso australiano, la actriz ha dejado claro que se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Elsa, que bueno verla aunque sea detrás de una pantalla. ¿Cómo está?

Muy bien, todo bien. Estoy encantada porque desde hace cinco años trabajo con Gioseppo, una marca de sello español. Para mí es un orgullo poder representarlos en todos lados, incluso en Australia.

La nueva propuesta de la firma se está presentando un mes después de haber terminado el rodaje de su última película, Interceptor, en la que su marido, Chris Hemsworth (37) ha ejercido de productor. ¿Cómo ha sido tenerlo de jefe?

(Ríe). No me puedo quejar, ha sido muy buen jefe. La película es un proyecto que siempre había soñado. Es un largometraje de acción en la que el papel protagonista es una mujer fuerte que no tiene miedo a nada y que se pelea con todo el mundo. Me siento muy orgullosa.

Elsa Pataky en su último acto promocional.

Usted es una persona que cuida muy bien su alimentación y la actividad física. Pero para este último proyecto tuvo que intensificar aún más su rutina de entrenamiento. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué otros hábitos tuvo que modificar?

Ha sido más que todo enfocarme en la nutrición y la forma de entrenar. Entrené con mucho más peso y cuidé un poco más las comidas. Tuve, por ejemplo, que incluir más proteínas.

Con todos estos proyectos deja constancia de que poco a poco se está volviendo a la normalidad después de un año difícil. ¿Cómo ha vivido la pandemia?

En Australia ha sido muchísimo más relajado, en comparación con España. No ha tenido nada que ver. Hemos tenido muchísima suerte. De hecho, con los niños en casa durante dos meses lo vivimos como unas vacaciones, más que otra cosa. Aquí no hemos tenido casi casos, yo no conozco a prácticamente nadie que se haya contagiado de Covid. Al ser una isla, también ha habido mucho más control. Cada persona que entra tiene que estar en cuarentena. Ha sido otra manera de vivirlo.

También ha estado inmersa en otra película, Carmen, en la que ha trabajado con Rossy de Palma. ¿La promoción de esta o de sus otros recientes proyectos la traerá de vuelta a España?

Espero que sí.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, durante la presentación de una película en Los Ángeles. Gtres

En diciembre celebró 10 años de casada con Chris Hemsworth. ¿Qué balance hace de esta década?

Fenomenal. Yo creo que todas las parejas necesitan trabajo y tienen que encontrar momentos para dedicase tiempo el uno al otro. Muchas veces ocurre que cuando tienes hijos te enfocas en ellos y dejas a un lado el tiempo con la pareja. Hay que buscar esos momentos para estar, divertirse juntos y sobre todo reírse. Eso es importantísimo para nosotros.

A comienzos de este año muchos medios internacionales hablaron de una crisis entre ustedes. ¿Estuvo al tanto de estas informaciones? ¿Las lee?

Prefiero no leerlo, la verdad. Me molesta porque la gente tiende a comentarlo y te lo cuentan, pero sin saber la realidad. No es agradable saber que se comentan cosas sobre tu vida y que es todo lo contrario a lo que está pasando. Muchos se inventan estas informaciones y hablan de ti y de tu familia sin conocerla. La privacidad es algo que se debería respetar.

En sus redes sociales ha mostrado a su hija paseando a caballo. ¿Comparte sus mismas pasiones?

Sí y me llena de orgullo. No hay nada mejor que difrutar de un deporte o de una pasión con tus hijos y que ellos quieran estar contigo. India ahora tiene esa afición por los caballos, le encanta saltar y estoy deseando salir a competir juntas. A mis chicos también les gusta. Es increíble.

¿Tiene planeado venir con ellos de vacaciones a España?

De momento no podemos salir de Australia. Si salimos tenemos que guardar dos semanas de cuarentena y no es un plan muy divertido hacerlo con niños encerrados en la habitación de un hotel (ríe). Prefiero esperarme y cuando las cosas estén un poco mejor, sí viajar y disfrutar de España, de su comida, de los amigos y la familia.

¿Cómo va la vacunación en Australia? ¿Ya está vacunada?

Aquí va muchísimo más lento porque prácticamente no hay casos. La gente está esperando a ver qué hacer. No está siendo tan masivo como en otros países, pero supongo que llegará un momento en que vamos a necesitarla todos para poder viajar.

