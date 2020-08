La estrategia que utiliza Elsa Pataky para volver a trabajar en España

Con la perspectiva que da el tiempo, probablemente sea Elsa Pataky (44 años) quien mejor se lo ha montado entre las actrices que en su día decidieron cruzar el charco para triunfar en Hollywood, como Penélope Cruz (46) o Paz Vega (44).

Carece de la presión mediática de sus colegas, no está subyugada a la tensión que provoca haber ganado un Oscar y, encima, tiene a Chris Hemsworth (37), la hercúlea estrella que se embolsa 15 millones de euros por película más un porcentaje en taquilla. Esto hace que siempre aparezca en la lista Forbes de los actores con más ingresos en los últimos tiempos.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en la premiere de '12 Strong'. Gtres

La próxima Navidad, la multimediática pareja celebrará su décimo aniversario de boda. La exclusiva la dio ¡HOLA! en un reportaje bastante curioso: ni rastro del novio. Es como si Elsa se hubiera casado consigo misma. Chris siempre ha tenido claro que lo de la prensa del corazón no va con él. Rechaza posados íntimos en casa y no juega a los estilismos. Pero no le importa contestar a preguntas personales en galas de premios, promociones u otros menesteres.

Los Hemsworth-Pataky viven en una inmensa mansión de 900 metros cuadrados en un vergel de cuatro hectáreas frente al mar en Byron Bay, Australia. Tienen tres hijos de postal -India Rose y los gemelos Sasha y Tristán- y una cuenta corriente en la que los ceros -puestos a la derecha- se pierden hasta el infinito. La actriz acaba de confesar que su matrimonio no es perfecto, que tiene altibajos, pero ahí están. El problema está en que Elsa quiere volver a retomar su carrera como actriz y que se la vuelva a reconocer en España.

Ver esta publicación en Instagram ⛵️🧡 Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 13 Ago, 2020 a las 8:15 PDT

Hace ocho años que no rueda en nuestro país. Su última aventura fue principalmente como productora de Tinto de verano, junto a Sonia Braga (70) o Ethan Peck,nieto de Gregory Peck, que pasó sin pena ni gloria. Su principal estrategia ha sido ponerse en manos de la prestigiosa representante Paloma Juanes –entre sus clientes están Julia Gutiérrez Caba (91), Alejo Sauras (41) o Yon González (34)-, desmitifica que su caché sea muy elevado por el mero hecho de vivir en Australia o de haber participado en Hollywood en la saga Fast & Furious, intenta acercarse a la industria cinematográfica española a través de la promoción de marcas de moda patrias y pregona en todas las entrevistas a medios ingleses que no le ofrecen papeles aquí.

Aunque tampoco se los dan en Hollywood por muy mujer que sea de un Hemsworth y excuñada de Miley Cyrus (27). Ni tan siquiera el primer filme que protagonizó junto a su marido, 12 valientes, en 2018, tuvo el éxito esperado.

