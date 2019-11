Elsa Pataky infla de manera exagerada su currículum en su nuevo libro

Elsa Pataky (43 años) no para de imponerse retos y el último está a punto de ver la luz. La actriz lanza el próximo 26 de noviembre su nuevo libro Strong: How to eat, move and live with strength and vitality. Se trata de la tercera publicación de la madrileña, pero la primera originaria en inglés y para el mercado australiano. Como las otras dos obras literarias de Pataky, esta también se basa en la práctica del deporte y la alimentación saludable.

En esta ocasión, la intérprete ha querido centrarse en la importancia de los ejercicios de fuerza que son los que ayudan a tonificar y perder verdadera grasa. Y no hay duda de que, en vista de la portada del libro y de sus apariciones públicas, Elsa es la mejor prescriptora para ello y puede presumir de físico sin complejos. Sin embargo, mientras su experiencia y nivel de conocimiento en la materia deportiva es envidiable, no lo es quizá tanto su currículum profesional y por eso ha llamado mucho la atención que en la descripción que hace de sí misma en el libro haya optado por inflar su trabajo mediático y darse una importancia algo desproporcionada en comparación con la realidad.

En Strong existe un apartado dedicado al autor, en el que Elsa debería describir su perfil de forma objetiva para que el mundo conozca quién es y cuál es su trayectoria real. Pero la actriz, para sorpresa de muchos, se describe como "una top model" de relevancia internacional, apunta también que es "una súper estrella en su nativa España y Estados Unidos" y que "copa continuamente portadas de revistas de moda y fitness" a lo largo y ancho de todo el Planeta.

En esa misma descripción con tintes exagerados se puede leer también que en cada acto público al que acude "los periodistas siempre quieren conocer los secretos de su buena salud, de cómo tener un cuerpo esbelto y un físico fuerte como el de ella". Puede que esta sea la afirmación más verídica que se puede leer en esas líneas dedicadas al perfil de la protagonista; pero precisamente las preguntas de la prensa suelen dirigirse a ese aspecto porque es a lo que se ha dedicado en los últimos años desde que se instaló en la Australia natal de su marido, Chris Hemsworth (36).

Justamente el actor de Thor está apoyando a su mujer en esta nueva aventura literaria y ha mostrado el libro de Elsa Pataky con el que simula que está realizando pesas y ejercicios varios; una curiosa manera con la que quiere promocionar la obra de su esposa ante sus 38'6 millones de seguidores.

Y parece que la publicidad del intérprete de Los Vengadores ha hecho efecto, porque el libro, que ya se puede reservar en preventa, se ha posicionado como número uno en la tipología de obras de Cocina y Vinos de lengua extranjera. Sin embargo, parece que para ello han tenido que reducir el precio original, y es que estaba pensado que saliese al mercado por 19'78 euros, pero finalmente el precio en preventa es de 9'99 euros para su versión Kindle.

Según medios australianos, el libro era "muy deseado" por los seguidores locales de la actriz que quieren descubrir el 'truco' real que se esconde tras su tonificada figura. Es por esto que le auguran un gran número de ventas, un éxito que se unirá al del resto de sus libros, Intensidad MAX (2014) e Desafía MAX (2017) y que endulzará aún más su gran momento personal junto a su marido y sus tres hijos -India Rose (7) y los mellizos Sasha y Tristán (5).

