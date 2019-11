Elsa Pataky, una madre orgullosa y defensora a ultranza de la lencería

De vez en cuando se deja caer por su país natal, y lo hace para demostrar que es mucho más que la pareja del famoso Chris Hemsworth (36 años). Elsa Pataky (43) está en España para promocionar la campaña de Navidad de una conocida marca de lencería de la que es imagen, un evento que aprovechó para visitar un lugar ya conocido para ella: el plató de ‘El Hormiguero’.

La madrileña derrochó elegancia desde el inicio del programa, con un ajustado vestido negro. “Te da un subidón cuando sales aquí con el público. Llegué de Australia anoche y me voy mañana, he venido prácticamente a verte”, inició con tono de broma la modelo, quien reveló su particular secreto para combatir el jet lag, sobre todo en viajes exprés como este: “Intento adaptarme al horario del destino desde el momento en el que salgo”.

La razón de su breve estancia en España es obvia: su maternidad, una circunstancia que estaría presente a lo largo de la entrevista realizada por Pablo Motos (54). “Tengo que ir tan rápido por el sentimiento de culpabilidad con mis hijos. Mi hija quería venir a España conmigo, los pequeños enseguida te echan de menos”. Elsa Pataky destacó, además, que esta visita había conllevado unos cambios precipitados de última hora: “Mi hija India tenía justo su primera obra de teatro el viernes. Su padre no podía estar por trabajo y yo iba a estar aquí. Hice que cambiaran todo para marcharme el miércoles por la noche. No quiero que sea un trauma para ella (entre risas) y me lo recuerde cuando sea mayor”, argumentó.

En ese momento llegó la hora de explicar la razón que le había traído a España. “La colección de Women’s Secrets es un juego de palabras muy romántico, muy diferente lo que hemos hecho ahora”, destacó, antes de explicar que la colección hay pijamas, pero está esa parte de lencería bonita, elegante para Navidad para todos los hombres que quieran regalarlo por estas fechas a sus mujeres”. Y fue ahí cuando Pataky se atrevió a mandar un mensaje a todas las parejas, a hacer, de paso, un alegato del producto que publicita: “A mí me encanta la lencería. Creo que es algo que no hay que dejar de hacer en la vida, sigue emocionando con los años, dejas a tu pareja alucinando”.

Besos y besos

Antes de realizar una pregunta un tanto comprometida, Pablo Motos usó como ariete el as de la ternura, preguntando a su invitada que si tuviera que quedarse con un solo beso al día, cuál escogería. La modelo y actriz lo tenía claro: “El de cualquiera de mis hijos, a cualquier hora. Chris ha pasado a un segundo plano en este sentido”.

A partir de esa excusa, el presentador se refirió al primer beso que dio en su vida Elsa Pataky. Para dar ejemplo, Motos recordó su primera experiencia en este sentido: “Ni ella ni yo nos habíamos dado un beso con lengua. Ella comenzó a hacer un ruido y yo creía que había que hacerlo. Así que le seguí el rollo”. El estreno de Pataky no fue mucho mejor: “El mío, lo típico, empiezas a dar vueltas con la lengua, para él también era el primer beso. Luego te sientes fatal”.

Después de esa confesión, y con la campaña de lencería como percha, la modelo comparó la Navidad de España con la de Australia: “Sí, no se parecen en nada, empezando porque allí es verano. Tenemos Papá Noel, pero todo es muy diferente, no hay tantas luces porque en verano no pega demasiado. Las ciudades no tienen esa decoración y allí ahora anochece más tarde”. Eso sí, para dar su toque español, Elsa Pataky contó que “en Nochevieja he metido las uvas y toda la familia se las toma. Todos los años que he estado fuera llamaba a mi madre para que me diera las campanadas y allá donde estuviera me tomaba las uvas”.

La entrevista se cerró hablando de otro proyecto de la invitada. “El día 26 sacas en Australia ‘Strong’, un libro. La única forma de pedirlo es por tu Instagram y lo envían desde Australia”, introdujo Pablo Motos para que Pataky rematara definiendo que “hay un poco de todo, es lifestyle: recetas, ejercicios que hago, ayunar… Lo hago 16 horas junto a mi marido. Se lo estoy haciendo ahora a Madrid y lo está pasando fatal”.