Jessie J, devastada: confiesa que ha sufrido un aborto tras quedarse embarazada en secreto

Jessie J (33 años) ha sorprendido a toda su legión de fans al compartir hace unas horas en su perfil de Instagram una publicación repleta de dolor. La cantante ha posteado una fotografía en la que aparece emocionada mostrando un test de embarazo que desvelaba su próxima maternidad. Y es que la británica decidió que quería ser madre soltera e inició los tratamientos pertinentes hace tiempo. Finalmente, logró lo que tanto deseaba, pero este jueves anunciaba el peor de sus temores: ha sufrido un aborto.

La artista ha mantenido todo el proceso de su gestación en secreto estos meses y cuando logró quedarse embarazada quería gritarlo al mundo, tal y como ella misma ha confesado en su última publicación en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessie J (@jessiej)

"Ayer por la mañana me reía con un amigo que decía "en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a todo el público que estoy embarazada?", ha relatado en sus primeras líneas Jessie demostrando la gran emoción que la inundaba por la idea de convertirse en madre.

Pero al poco tiempo ocurrió lo peor que podía pasar: "Ayer por la tarde temía la idea de terminar el concierto sin romperme... Después de realizar mi tercer escaneo y me dijeron que ya no había latidos". Ante esta situación, la cantante quiso ser sincera con sus fans: "Siento que no tengo control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de haber publicado esto. Yo quizá no. De hecho, no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará. He hecho dos shows en dos años y mi alma lo necesita. Aún más hoy. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Empecé a cantar cuando era joven de alegría, para llenar mi alma y la terapia del amor propio, eso no ha cambiado nunca y tengo que procesar esto a mi manera".

Jessie J ha querido ser sincera con sus fans y relatar cómo se quedó embarazada y acaba de perder el bebé. Gtres

"Quiero ser honesto y verdadero y no ocultar lo que siento", sentencia. Y ha confesado por qué llevó en secreto su embarazo: "Decidí tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre quise y la vida es corta. Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que volveré a tener".

Perder el bebé la ha dejado hundida, pero sabe que podrá salir adelante: "Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectado con aquellos que conozco y con aquellos que no. Es el sentimiento más solitario del mundo".

[Más información: Toñi Moreno desvela que sufrió dos abortos antes de nacer su hija Lola: su duro relato en primera persona]

Sigue los temas que te interesan