Irene Villa relata cómo vivió el aborto de su cuarto hijo: "Fue lo peor que me ha pasado"

Este pasado sábado Irene Villa (41 años) ha acudido de nuevo al plató de Sábado Deluxe, pero en esta ocasión no lo ha hecho sola, sino junto a su madre, María Jesús. Ambas, siempre dando un ejemplo de superación y positivismo, han hablado, sin un ápice de rencor y cargadas de esperanza, de cómo les cambió la vida tras ser víctimas de ETA en 1991.

Aunque no olvidan el atentado, han asegurado que lo tienen totalmente superado y explican lo que sigue: "Es una parte de nuestra vida que nos ha llevado a estar donde estamos". María Jesús ha recordado cómo en un primer momento pensó que su hija había muerto en el atentado y esa gran sorpresa y alegría que se llevó cuando descubrió que no, que seguía viva. Esa lección, la primera de muchas, le hizo ver que había que celebrar la vida: "En ese momento pensé que teníamos la obligación de ser felices".

"Nunca nos hemos sentido olvidadas. Es muy importante la energía que nos dan", han estado de acuerdo las entrevistadas, que han apostillado que el cariño que han recibido durante estos años les ha ayudado a salir adelante y ser tan positivas. Por eso ponen especial hincapié en la importancia de recordar y apoyar a las víctimas. Por su parte, Irene también ha recordado alguno de sus momentos más complicados, como sus duras operaciones: "Me he dado cuenta de que el único dueño de tus pensamientos eres tú". Además, ha dedicado unas emotivas palabras para su madre, a la que ha definido como una persona "vitamina".

Eso sí, ha habido un momento especialmente emotivo en la noche de este sábado: cuando Irene ha recordado el aborto que sufrió de su cuarto hijo. Ese pasaje lo califica como el peor de su vida. "Ha sido lo peor que me ha pasado, sí. Peor que otras cosas. Yo estaba tan ilusionada con una niña. Bueno, no supimos el sexo, pero yo estaba tan ilusionada porque creía que iba a ser como mi madre. Además, salía de cuentas justo el cuatro de junio, que es su cumple", ha relatado, para continuar: "Ilusionada fui al ginecólogo y me dijo que no había latido, que no había nada. Tuvieron que quitarme las trompas, porque él estaba en una trompa".

Un duro trance que pensó que "pasaría" mejor: "Al principio pensé que lo iba a sobrellevar normal como todo en la vida, porque tiendo a positivizar yo creo que demasiado, pero no. A veces creo que me pasó de no estar tan en la tierra y eso lo pasó un poco como de puntillas, pero al final eso está ahí". Sobre el divorcio con Juan Pablo Lauro, Irene ha destacado el papel de su propia madre, quien ha sido fundamental en la separación. Aunque Irene no ha querido indagar en el tema, ha desvelado que fue un acuerdo mutuo y que mantiene una buena relación tanto con él como con la pareja actual de su exmarido. Eso sí, Villa ha querido dejar claro que está abierta al amor y que esto es solo un aprendizaje más en la vida.

Fue a mediados de diciembre de 2018 cuando saltaba la noticia a los medios de comunicación: Irene y Juan Pablo se separaban tras siete años de matrimonio y tres hijos en común, Carlos, Gael, y Eric. "Teníamos esperanza de superarlo, pero hemos decidido seguir con la magnífica relación que siempre tuvimos, especialmente por los niños", aseguraba en su momento en JALEOS.

"Desde luego, no es un trance fácil. Pero ambos sabemos que nuestra relación durará siempre, y lo que más nos importa es que los niños estén bien y felices. ¡Y así es!", continuó explicando, a lo que añadió que decidieron "recientemente terminar con la convivencia. Algo quizá atípico pero nos sentimos mejor así".

Irene y Juan Pablo Lauro se conocieron por medio de la Fundación También hace nueve años. Fue un flechazo a primera vista que los llevó al poco a iniciar una relación que terminó en el altar en junio de 2011 en la iglesia San Francisco El Grande (Madrid). Juntos han tenido tres hijos que son el centro de su mundo, como dejan constancia ambos en sus redes sociales. Instantáneas que daban fe de una relación de amor.

