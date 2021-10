Hiba Abouk habla por primera vez de su embarazo y desvela cómo será la celebración de su boda

Aunque este jueves la propia Hiba Abouk (34 años) confirmara públicamente a través de sus redes sociales su segundo embarazo, verdaderamente la noticia saltó en el Festival de Cine de San Sebastián, allá por el 26 de septiembre, cuando posó públicamente con su barriguita que era apreciable dentro de su espectacular vestido de noche en color negro firmado por Pedro del Hierro.

Sin embargo, horas después de dar a conocer su feliz estado de gestación, la actriz ya quiso confirmar ante los medios su embarazo: "Me encuentro súper bien, muy contenta y muy feliz", además, asegura que lo está llevando bien: "Lo estoy llevando súper bien, el primer embarazo lo llevé muy bien y este segundo lo estoy llevando fenomenal".

Hiba Abouk, luciendo barriguita en el Festival de San Sebastián. Gtres

Cuando se le ha preguntado por el sexo del bebé, la modelo ha querido ser de lo más discreta: "Bueno, es que soy muy discreta con todos estos temas, como el primero" y ha añadido que: "Lo importante es que venga con salud". Hiba Abouk también ha hablado de las ganas que tiene de celebrar su boda con Achraf Hakimi (22): "Nos encantaría hacerla, no lo hicimos porque llegó la pandemia, pero sí que la tenemos pendiente. Yo haría una celebración, la boda ya la he hecho, me gustaría que fuera con mucho amor, mucha música".

La actriz, muy emocionada y feliz ante este segundo embarazo, confiesa que seguirá trabajando: "Sí, pienso seguir trabajando, tengo un rodaje de una serie en Francia, otro estreno en diciembre, estamos triunfado con Madres y sí, pienso seguir currando hasta que pueda, claro" y califica este momento como uno de los mejores de su vida: "A nivel personal y profesional estoy muy bien, no me puedo quejar".

"La familia crece"

Este jueves, 14 de octubre, la intérprete, ilusionada, ha confirmado su segundo embarazo con una fotografía familiar en la que aparece con su bebé y su pareja. En la imagen Hiba luce un vestido negro con el que su tripita es más que evidente y recoge a su hijo de los brazos del futbolista. Junto a la instantánea, la artista ha escrito las siguientes palabras: "La familia crece", que ha acompañado con un emoticono de una mujer embarazada.

Fiel a su discreción, sin embargo, Hiba no ha desvelado en qué mes de gestación se encuentra o el sexo de su segundo hijo, que no cabe duda que se convertirá en el mejor compañero de juegos para el pequeño Amín, que el pasado febrero cumplió su primer añito de vida.

