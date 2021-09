Achraf explica su salida del Real Madrid: "Zidane no tuvo nada que ver"

Achraf Hakimi está sorprendiendo a todos los aficionados del PSG en este arranque de temporada. El lateral marroquí, criado en la cantera del Real Madrid, está cuajando un gran papel y todavía se habla de su doblete en la última jornada de la Ligue-1 contra el Metz (el segundo lo anotó en el 94' y dio la victoria a los de Pochettino).

L'Équipe le ha entrevistado y Achraf ha comentado cómo se fraguó su salida del Real Madrid en verano de 2020. Deja claro que no fue una decisión de Zinedine Zidane y que este quería contar con él en su plantilla.

La llamada de Zidane

"Estaba con unos amigos, sentado en un banco frente a la casa charlando y ahí suena el teléfono y es ... ¡Zidane! Me dice que voy a jugar y no me lo esperaba"

Zidane quiso frenar su marcha

"Aprendí mucho de el. Lo que pasó en 2020 no tiene nada que ver con él. Estos son otros aspectos ligados en particular al Covid y al Real Madrid que me hicieron irme. En ese momento tuve una conversación con él que permanecerá entre nosotros. Él pensaba de manera diferente".

Achraf Hakimi, celebrando un gol con el PSG AFP / Europa Press

Relación con Mbappé

"Somos jóvenes, tenemos muchas cosas en común, nos divierten las mismas cosas. Esta amistad nos hace mejores y nos ayuda a ser complementarios en el campo. Recibí las ofertas del PSG y el Chelsea y tuve la intuición de que tenía que venir a París, que aquí iba a ser feliz. Hace unos años Pochettino ya me quería en el Tottenham".

Jugar con Messi

"Que Messi se fuese del Barça, como todos los demás, no me lo esperaba. He jugado con muchos grandes jugadores, pero me faltaba Messi. Un sueño para mí. Me sorprendió su forma de comportarse, es sencillo, callado".

Por qué eligió Marruecos

"Mi cultura es marroquí: en casa hablamos árabe, comíamos comida marroquí, yo soy musulmán practicante. Veía los partidos en Marruecos con mi padre, quien me contó mucho sobre los grandes jugadores del país. La primera convocatoria con Marruecos llegó cuando tenía 14 años, no tenía mucho en qué pensar. Posteriormente hubo contactos con España pero siempre me gustó jugar con la selección marroquí. Allí soy muy bien recibido, me siento bien allí. Una de las razones por las que vine a París es la comunidad árabe musulmana que hay aquí. Sabía culturalmente que me iba a sentir como en casa".

El Real Madrid, su casa

"El Real Madrid es el club de mi infancia, es gracias al que estoy hoy aquí. Allí estuve más de doce años, le tengo mucho agradecimiento a este club. Por el momento, no he tenido la oportunidad de triunfar allí, nunca se sabe cómo será el futuro".

