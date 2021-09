Todos ven a Haaland de blanco: "Le gusta el Real Madrid y lo que conlleva jugar allí"

Erling Haaland será uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes. El Borussia Dortmund empieza a dar por hecho que será difícil retener a su estrella cuando acabe la presente temporada y cada vez son más las voces que ponen al Real Madrid como gran favorito a su fichaje.

El último ha sido Steve McManaman, ex del Liverpool -otro equipo con el que se ha relacionado a Haaland- y del Real Madrid. El exfutbolista inglés se ha referido al futuro de Erling en su columna en horseracing.net.

"¿Creo que el Liverpool estará en la pelea por fichar a Erling Haaland el próximo verano? No. Realmente creo que existe la posibilidad de que se dirija al Real Madrid y creo que al jugador personalmente le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos", dijo McManaman.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

"No creo que el precio del traspaso sea la razón por la que el Liverpool no estará en el mercado de Erling. Creo que son todas las otras variables que conlleva fichar a un jugador de su calibre. Obtendría un gran salario y una vez que le pagas a un futbolista una gran cantidad de dinero, todos los demás jugadores querrán lo mismo. Mino Raiola querría una tonelada de dinero no sólo para Haaland, sino también para él y no creo que el Liverpool quiera participar en eso", añadió.

Haaland vs. Benzema

Hasta hace unos días, Haaland y Lewandowski eran los dos únicos jugadores de las grandes ligas europeas que superaban en goles -con siete tantos cada uno- al punta francés del Real Madrid Benzema, que acumulaba seis goles en el arranque liguero hasta el fin de semana. Sin embargo, la tendencia ha cambiado con el último doblete del delantero del Real Madrid contra el Mallorca.

El '9' blanco formó parte con dos goles de la goleada del miércoles contra el Mallorca. Días antes, fue clave en la remontada del Real Madrid en Mestalla ante el Valencia con un gol con el hombro en los compases finales del encuentro. Benzema ya suma ocho goles por los siete de Haaland y Lewandowski.

