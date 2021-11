'Stranger Things' ya tiene su propia colección de belleza para cuerpo y manos

Los fans de la popular serie de Netflix Stranger Things están de enhorabuena. La marca de cosmética Merci Handy acaba de lanzar una colección para cuerpo y manos inspirada en la exitosa cinta, que desarrolla su historia en el pueblo ficticio de Hawkins. Se trata de cuatro packs exclusivos y de edición limitada, ideales para regalar esta Navidad.

Upside Down Collector

El primero de los packs de esta fantástica colección es Upside Down Collector. Está formado por un estuche de cuerpo y baño que incluye una crema de manos, gel hidroalcohólico, jabón exfoliante para cuerpo, una bomba para la bañera y un soporte que se cuelga, que simula el walkie talkie con el que se comunican en la serie, para llevar el gel limpiador de manos.

Riñonera con productos para el cuerpo y las manos. Sephora

Todo ello dentro una riñonera ochentera de plástico que luego se puede aprovechar como complemento a los diferentes looks. "Según nuestra información, varias personas en todo el mundo han desaparecido misteriosamente en los últimos meses, con una cosa en común: se acababan de poner la misma riñonera que contiene la nueva colección Stranger Things x Thank You Handy", aseguran desde la firma.

Su precio es de 29,99 euros.

Upside Down Cassette Volume

"Pon esa cinta en tu grabadora de vídeo, presiona play y... boom ¡aquí estás en el Upside Down. Se informa que esta misteriosa cinta inspirada en Stranger Things de Netflix data del verano de 1985 y se hizo en un laboratorio secreto...".

Este primer volumen está formado por un gel y una crema de manos de 30 ml y un portador.

Su precio es de 11,99 euros.

Cassette 1 Sephora

Kit Upside Down Volume 2

Cuidado corporal y set de baño. Esto es lo que incluye el volumen dos de la cinta de Stranger Things. En el interior: un gel limpiador de manos, un jabón exfoliante y una bomba de baño sobrenatural.

Su precio es de 14,99 euros.

Cassette 2. Sephora

Upside Down Hanger Gel

Por último, dentro de la colección se puede encontrar un gel hidroalcohólico, enriquecido con aloe vera para limpiar las manos. Tiene notas especiadas y amaderadas con un rastro de vainilla oriental. Está dentro de una estrella de cartón que se puede colgar como adorno del árbol de Navidad.

Su precio es de 2,99 euros.

Gel de manos. Sephora

Toso los packs están a la venta en Sephora, a través de sus puntos de venta y de su página web.

