Ana Obregón, ante sus segundas navidades más dolorosas: sus planes y el estado de su padre

Ana García Obregón (66 años) será una de las presentadoras que más presencia tendrá esta Navidad en televisión desde que se confirmó que, por segundo año consecutivo, dará las Campanadas el día 31 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid junto a Anne Igartiburu (52). No solo contará con este gran compromiso; también acaba de terminar de grabar el programa especial que TVE emitirá en Nochebuena.

Qué duda cabe de que la actriz y presentadora se encuentra inmersa en un frenético ritmo de trabajo que le sirve para sobreponerse, de algún modo, a los dos mazazos personales que ha sufrido: el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, en mayo de 2020, y la muerte de su madre, Ana María Obregón Navarro, acontecida este pasado mayo de 2021. Dos pérdidas en muy poco tiempo; dos pilares para García Obregón: su único vástago y su madre y confidente y amiga. En pleno duelo por su hijo, Ana tuvo que aceptar el de su progenitora.

La artista Ana García Obregón en un evento público reciente. Gtres

La artista se ha quedado sin asideros en poco tiempo. "Mamá, perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo", posteó Obregón en sus redes sociales a modo de misiva y disculpa. Cuenta a EL ESPAÑOL su entorno más cercano que Ana lo que necesitaba imperiosamente era trabajar, volver a la vida laboral activa tras tanto tiempo centrada en el cáncer que padeció su hijo: "Te digo que a ella la ha salvado el curro, el tener una obligación para salir, arreglarse y ponerse ante la cámara". Sin ese aliciente, todo habría sido mucho más complicado. A su lado, mano a mano, su amiga y después representante, Susana Uribarri (56).

La fuente consultada explica que este año Ana Obregón no se ve con fuerzas para dejarse arramblar por los recuerdos de las sillas vacías en estas noches tan señaladas y con tanto carácter familiar. Sobre todo, la Nochebuena. En los últimos años, toda la familia -tan numerosa- se reunía en la céntrica casa de Madrid de Antonio García Fernández y Ana María Obregón. Allí, en uno de sus salones, alrededor de una gran mesa redonda, todos brindaban y festejaban en torno a los patriarcas. El año pasado, con la lacerante muerte de Aless tan reciente, todo quedó deslucido.

"Fue una cena, la de Nochebuena, muy reducida e íntima, en la casa de Ana en La Moraleja. Ana no estaba para nada y no quiso salir", se informa. Este año, aún menos sin su madre. Según la información que avanzó ¡HOLA!, y ha podido confirmar y ampliar este periódico, la presentadora quiere despedir este también nefasto 2021 "fuera de Madrid y, si puede ser, de España". Quiere "escaparse en familia", según se confía al otro lado del teléfono. Poner tierra de por medio y se informa, en primicia, que partirá días antes del 24 y regresará "sobre el día 28", para ultimar los detalles y los ensayos previos a Fin de Año.

La actriz durante la presentación oficial de las Campanadas en 2020. Gtres

"Todavía lo está viendo cómo hacerlo. Se irá con una de sus hermanas, con Amalia", se añade. Ellas, Amalia y Celia -también los varones, Javier y Juan Antonio-, han sido su gran apoyo en este tiempo. Las que se han turnado para no dejarla nunca sola en su casa: "Desde que faltó Álex, Ana no ha dormido sola ni un solo día y eso es labor de la familia. Los Obregón son una piña, siempre lo han sido y ahora mucho más".

En lo que respecta a la salud de su padre, el prestigioso Antonio García -que el pasado mes de septiembre dio un pequeño susto con su ingreso hospitalario debido a una afección-, se deslizan tranquilizadoras noticias. "Está bien dentro de su edad", se insiste, para añadir: "Tiene momentos de todo tipo, pero está bien cuidado y atendido. Sus hijos no se separan de él y Ana lo visita todos los días".

En la entrevista de García Obregón en la revista ¡HOLA! de la semana pasada, aseguraba, en esta línea, que su progenitor tiene momentos de tristeza, en los que se acuerda de su mujer, Ana María Obregón, y continúa preguntando por ella. En esa misma charla con el couché, Ana García Obregón dio detalles nuevos sobre el estado de la Fundación Álex Lequio, en la que lleva trabajando tiempo: "La presentaremos en febrero".

La emotiva carta a su madre

Hace unas semanas, García Obregón le dedicó unas desgarradoras palabras a su madre, Ana María, fallecida el 22 de mayo de este mismo año. Su pérdida fue un duro mazazo para la presentadora, que la ha recordado en su perfil de Instagram cuando se cumplen seis meses de su fallecimiento. Más allá de las fotografías, en las que las dos mujeres posan sonrientes ante las cámaras en diferentes momentos de sus vidas, la atención se la lleva el texto, en el que Obregón hace una gran confesión.

"Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo", comienza Ana, que reconoce que "hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… perdóname", le pide a su madre. "Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo, pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás, ni con la muerte".

Una afirmación con doble dirección, pues no es algo que ella sienta con respecto a su progenitora, también con su hijo. De hecho, para despedirse le pide un favor: "Cuida de mi hijo. Os amo infinito". Como ya es habitual, Ana Obregón ha acompañado su publicación con el hashtag que ha servido para etiquetar todas sus imágenes y las de Alessandro Lequio (61) desde que falleció su hijo: #alessforever. Pero también con otros dedicados solo a su madre: #6mesessinti y #mama.

Gracias al apoyo incondicional de sus familiares y amigos, la actriz está creando una nueva rutina en la que viajes y trabajo están presentes. De hecho, hace unos días regresó a Roma en compañía de su gran amiga y representante Susana, que no le ha soltado la mano en ningún momento.

