Antonio García, el padre de Ana Obregón, positivo en Covid a los 95 años

Parece que no terminan de irle las cosas demasiado bien a Ana Obregón (66 años). Después de verse obligada a cancelar las Campanadas de Televisión Española y a despedir 2021 aislada y sola desde su domicilio debido a su diagnóstico positivo en Covid-19, la actriz ha anunciado, que su padre, Antonio García, de 95 años, también ha dado positivo en coronavirus.

La buena noticia es que ella ya se encuentra totalmente recuperada y con ganas de comenzar este nuevo año con mucha fuerza. "¡Por fin he dado negativo en Covid! Esta variante, para mí, ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos" comienza explicando la presentadora en su publicación de Instagram.

Aunque este último problema de salud le ha hecho perderse las Campanadas desde la Puerta del Sol, donde iba a despedir el año junto a Anne Igartiburu (52), Ana Obregón asegura que está cien por cien recuperada y con ganas de volver a salir a la calle tras guardar la cuarentena.

"Estar estos 10 días de las Navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie ha sido una prueba más que me ha puesto la vida", ha confesado Ana. Sin duda alguna estos días han sido muy complicados para Ana alejada de su familia y es que también su padre ha pasado por la misma situación que ella dando positivo en Covid.

"Ni siquiera he podido ver a mi padre que, por cierto, se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma. Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia", ha expresado la actriz.

Como no podía ser de otra forma, Ana Obregón ha vuelto a recordar a su hijo, Álex Lequio, en esta publicación. Y es que la actriz recuerda a su hijo en cada paso que da, tanto en su vida laboral, como en su faceta íntima y personal. Por supuesto también en las redes sociales: "Tanto cariño me emociona y estoy segura de que alguien en el cielo está todos los días dándoos las gracias por cuidar de su mamá".

Si había algo que ilusionaba sobremanera a Ana García Obregón era presentar las Campanadas por segundo año consecutivo en el ente público y junto a su compañera y amiga Anne Igartiburu. No obstante, 48 horas antes de que llegase su gran momento, RTVE y la propia Obregón anunciaron que no podría subirse al balcón del Hotel Europa de la Puerta del Sol tras dar positivo en Covid-19.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas".

Y ha añadido: "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido. Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle. Nos vemos en las Campanadas de 2022".

