Duro golpe para Ana Obregón: no presentará las Campanadas tras dar positivo en coronavirus

Ana García Obregón (66 años) no podrá presentar las Campanadas de Fin de Año el próximo 31 de diciembre tras dar positivo en coronavirus. Sin duda, un duro golpe para la actriz y presentadora. En su lugar, tal y como ha avanzado la corporativa pública en una nota de prensa, estará Jacob Petrus (45).

La actriz ha confirmado su positivo en coronavirus a través de sus redes sociales: "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas".

Y ha añadido: "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido. Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle".

La actriz había confiado su vestido en esta ocasión al diseñador Rubén Hernández. Obregón ha desvelado en su Instagram qué pasará con el diseño: "Gracias a Rubén Hernández por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene".

Ante este bache de salud de García Obregón, el presentador de Aquí la tierra se estrenará de esta forma en esta icónica retransmisión en directo para despedir el año por primera vez en su historia. Estará al lado de Anne Igartiburu (52), toda una veterana en estas lides.

De hecho, la de este 2021 será la 17 vez que la vasca se ponga al frente de esta retransmisión para dar la bienvenida al nuevo año. Una emisión que, además, será doblemente especial después de conocer la noticia referente a la que fuese guionista y presentadora de Ana y los 7, quien ha regresado al trabajo por Navidad después de una larga temporada apartada de los focos a causa de la muerte de su hijo Aless.

Sus segundas navidades más tristes

Este contratiempo de salud llega para Obregón en sus segundas navidades más dolorosas. El pasado mes de mayo, un año después de perder a su hijo, falleció su madre, Ana María Obregón Navarro. La actriz tuvo que aceptar la partida de su progenitora en pleno duelo por la muerte del joven empresario. Hace unos días, la actriz recordaba a su hijo por última vez en sus redes sociales.

"Aquellas navidades blancas", fue el título que la bióloga le puso a su desgarrador post. Una frase que daba inicio a un triste texto escrito junto a un vídeo en el que se sucedían una serie de fotografías que muestran a Álex Lequio al lado de su madre en diferentes etapas de su vida. "Ayer soñé con aquellas navidades Blancas… Cuando aún estabas y papá te entretenía mientras yo ponía todos tus regalos en el Pino. Soñé con las 27 navidades que me has regalado llenas de amor y de magia", continuó Ana Obregón.

El duelo de Ana ha cambiado en este tiempo. En las publicaciones que comparte en Instagram sigue teniendo presente a Álex, pero de otra manera. Si bien sigue mostrando su deseo de reunirse con él, algo que transmite con palabras como "mi único esbozo de sonrisa es saber que cada día que pasa es un día menos para estar juntos". Ha decidido aprovechar ese tiempo para seguir el legado que dejó su hijo, centrada en la recaudación de fondos para la Fundación Álex Lequio.

También ha vuelto a practicar deporte, que aunque a veces no le apetece, lo hace siguiendo uno de los ejemplos que dejó tras de sí su pequeño: "Tú me ensañaste que el coraje no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas".

Ana García Obregón en una imagen reciente. Gtres

Poco a poco, en lugar de "quedarme encerrada en mi cuarto" está saliendo a hacer actividades como bailar, retomando actividades del pasado que, por supuesto, compartía con Álex y que le recuerdan a él. La vuelta al trabajo ha sido su mejor medicina y la pasada Nochebuena fue la protagonista del especial de TVE junto a Boris Izaguirre (56).

En lo que respecta a la salud de su padre, el prestigioso Antonio García -que el pasado mes de septiembre dio un pequeño susto con su ingreso hospitalario debido a una afección-, se deslizaron tranquilizadoras noticias a EL ESPAÑOL hace unas semanas. "Está bien dentro de su edad", se insistió, para añadir: "Tiene momentos de todo tipo, pero está bien cuidado y atendido. Sus hijos no se separan de él y Ana lo visita todos los días".

En una reciente entrevista de García Obregón en la revista ¡HOLA!, aseguraba, en esta línea, que su progenitor tiene momentos de tristeza, en los que se acuerda de su mujer, Ana María Obregón, y continúa preguntando por ella.

