Ana Obregón, un año de su reaparición más esperada: así ha cambiado su duelo

Ana Obregón (66 años) está a unos días de convertirse en la protagonista del último día del 2021. Acompañada por segundo año consecutivo de Anne Igartiburu (52), la polifacética actriz vuelve a ponerse delante de las cámaras para dar las Campanadas, demostrando que sigue siendo una figura indispensable de la Navidad.

Una cita que se ha convertido en una de las más importantes de su agenda, no solo por lo que conlleva, sino porque gracias a ella regresó al trabajo tras la muerte de su hijo, Álex Lequio. Hace justo un año, Ana, vestida de negro e intentado sonreír para los fotógrafos, posaba de nuevo ante los medios en su reaparición más esperada para presentar la programación navideña de TVE. Tuvieron que pasar siete largos meses hasta que encontró las fuerzas necesarias para continuar con su vida, pero tras esa nueva primera vez todo ha sido algo más fácil.

Desde entonces y poco a poco, Obregón ha retomando sus compromisos sociales y laborales, siempre teniendo presente a su hijo en cada nuevo paso del camino. No lo ha hecho sola, ha contado con el incondicional apoyo de su representante y amiga Susana Uribarri (55), quien además consiguió que volviera a viajar a Roma y saliera de su retiro.

El duelo de Ana ha cambiado en este tiempo. En las publicaciones que comparte en Instagram sigue teniendo presente a Álex, pero de otra manera. Si bien sigue mostrando su deseo de reunirse con él, algo que transmite con palabras como "mi único esbozo de sonrisa es saber que cada día que pasa es un día menos para estar juntos", ha decidido aprovechar ese tiempo para seguir el legado que dejó su hijo, centrada en la recaudación de fondos para la Fundación Álex Lequio.

También ha vuelto a practicar deporte, que aunque a veces no le apetece, lo hace siguiendo uno de los ejemplos que dejó tras de sí su pequeño, "tú me ensañaste que el coraje no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas". Poco a poco, en lugar de "quedarme encerrada en mi cuarto" está saliendo a hacer actividades como bailar, retomando actividades del pasado que, por supuesto, compartía con Álex y que le recuerdan a él.

Preparándose para la gran noche

Álex Lequio estará muy presente el próximo día 31. Una cita para la que, según desveló este medio hace unos días, Ana Obregón lo está preparando todo. Quiere que esa perfecta, seguramente para dedicársela a su hijo y por ello está cuidando al detalle todo lo concerniente, por supuesto también su estilismo.

En esta ocasión ha confiado en el diseñador Rubén Hernández, que contaba a este medio que Obregón tiene tres posibles vestidos sobre la mesa entre los que elegir. "Hay tres opciones para la noche de las Campanadas. Esta semana tenemos la prueba definitiva de los tres y ya, entre los dos, el día antes, elegiremos uno: el definitivo".

Habrá que esperar hasta entonces para resolver el misterio de su look, pero lo que sí se sabe es que este será en dos posibles colores: el negro o el blanco. Este último es el color del luto en la cultura oriental, el mismo que eligió en las Campanadas de 2020.

