Primeras palabras de María, hija de Verónica Forqué, tras su muerte: “Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman”

El pasado 13 de diciembre, lunes, la actriz Verónica Forqué se quitó la vida en su domicilio del madrileño barrio de Chamartín. Una noticia que conmocionaba a la sociedad española, pues apenas unas semanas antes se la podía ver concursando en el programa MasterChef Celebrity. Apenas se conoció la trágica noticia las redes sociales se convirtieron en la ventana elegida por compañeros, amigos y admiradores para dedicarle unas bonitas palabras, una opción que también ha utilizado su hija, María Forqué (31 años), para su último homenaje.

La joven ha reaparecido cinco días después de perder a su madre para compartir una despedida pública en la que no solo ha intentado expresar lo mucho que significaba para ella, también para agradecer las muestras de cariño que ha recibido. Una serie de imágenes que ha subido a sus historias de Instagram que ha acompañado de mensajes como "Te quiero mamá", "La mejor mamá del mundo" o "La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman".

Además, María ha ido un poco más allá y ha subido otra imagen en la que aparece junto al féretro de su progenitora, abrazándose a él. Una última despedida que ha querido hacer pública, compartiendo así un momento muy íntimo.

Tres de las 'stories' compartidas por María Forqué. Instagram

También se pueden ver algunos vídeos que grabó durante la capilla ardiente que se celebró en el Teatro Español. En ellos ha querido agradecer los mensajes de apoyo y las visitas que recibió ese día por parte de compañeros de profesión, políticos, amigos y anónimos: "gracias a todos los que vinisteis a despediros y dejarle flores a mi mamá". Y es que, tal y como asegura, ese homenaje fue "el mejor regalo para mi madre".

Más allá de las stories, María Forqué también ha actualizado su tablón de Instagram con un vídeo muy especial. No tanto por el contenido del mismo, pues es la única persona que aparece, enfundada en un llamativo vestido negro, diadema con orejas de conejo y mascarilla con lunes rojas, sino por quién estaba tras la cámara. "Mi mamá me grabó este vídeo", ha escrito. En apenas unas horas la artista visual ha recibido en el post miles de 'me gusta' además de mensajes de cariño de personajes como Paco León (47), Pelayo Díaz (35), María Escoté (42), Miki Nadal (54) o Eduardo Navarrete (27).

María Forqué abrazando el féretro de su madre, Verónica Forqué. Instagram

Un amor y una admiración que era mutua entre ellas. Cabe destacar que la última foto de Verónica Forqué en su cuenta de Instagram es una junto a su hija, su gran amor. Una instantánea tomada en la grabación de MasterChef Celebrity 6 en la noche en la que las familias prueban los platós preparados por los aspirantes.

"¡Esta noche es especial!", escribió la famosa actriz ese 15 de noviembre junto a una imagen en la que aparece abrazando por la espalda a su única hija, María. Un recuerdo que la joven puede atesorar para siempre.

