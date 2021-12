Ana Obregón: "Tengo que soñar con aquellas navidades blancas para seguir viviendo"

Ana Obregón (66 años) vivirá sus segundas navidades más dolorosas. El pasado mes de mayo, un año después de perder a su hijo, Álex Lequio, falleció su madre, Ana María Obregón Navarro. La actriz tuvo que aceptar la partida de su progenitora en pleno duelo por la muerte del joven empresario, a quien ha recordado en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram pocas horas antes de Nochebuena.

"Aquellas navidades blancas", ha sido el título que la bióloga le ha dado a su desgarrador post. Una frase que da inicio a un triste texto escrito junto a un vídeo en el que suceden una serie de fotografías que muestran a Álex Lequio al lado de su madre en diferentes etapas de su vida. "Ayer soñé con aquellas navidades Blancas… Cuando aún estabas y papá te entretenía mientras yo ponía todos tus regalos en el Pino. Soñé con las 27 navidades que me has regalado llenas de amor y de magia", ha continuado Ana Obregón.

"Y al despertar llena de tristeza, dolor y de rabia, no entendía por qué no estabas... No entendía por qué nos enseñan a contar los minutos, las horas, los años, pero nadie nos explica el valor de los momentos", ha añadido la intérprete, quien no podrá disfrutar las Fiestas como en ocasiones pasadas por la ausencia de sus grandes pilares. "Entended que no pueda celebrar la Navidad, en realidad no puedo celebrar nada porque me faltan mi madre y mi hijo, las dos personas que más quiero en el mundo".

Aunque es una fecha muy dolorosa, Ana Obregón no ha perdido la ocasión para felicitar a sus seguidores, a quienes les ha dejado una importante reflexión. "Y sin embargo, quiero desearos a todos una feliz Navidad. Que valoréis los momentos con las personas que queréis, que nunca os pase como a mí que tengo que soñar con aquellas navidades blancas para seguir viviendo", ha finalizado la actriz. Para acompañar el post ha hecho uso de varios hashtags llenos de sentimiento -Navidad, sin ti, momentos, eterno y mamá-. También, de la etiqueta que identifica la mayoría de sus publicaciones y las de Alessandro Lequio (61) desde que falleciera su hijo: Aless forever.

El colaborador de El Programa de Ana Rosa, de hecho, ha vuelto a replicar esta frase en los comentarios de la publicación de Obregón. A los mensajes se han sumado otros reconocidos rostros de nuestro país, quienes han querido demostrarle todo su apoyo a la actriz. Destacan las reacciones de Paloma Cuevas (49), Raquel Perera (46) o Niña Pastori (43).

Ana Obregón y Álex Lequio en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Instagram

Su regreso al trabajo

Ana García Obregón será una de las presentadoras que más presencia tendrá esta Navidad en la televisión. Ha grabado un programa especial para TVE, que será emitido esta Nochebuena. Además, el próximo 31 de diciembre dará las Campanadas en la Puerta del Sol de Madrid junto a Anne Igartiburu (52).

Tal y como informó EL ESPAÑOL a comienzos del mes de diciembre, Ana necesitaba imperiosamente trabajar y volver a la vida laboral activa tras tanto tiempo centrada en el cáncer que padeció su hijo. "A ella la ha salvado el curro, el tener una obligación para salir, arreglarse y ponerse ante la cámara", comentaron a este periódico. No obstante, no

