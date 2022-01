Sonia Ferrer anuncia su boda con el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha

Sonia Ferrer (44 años) ha decidido dar un paso más en su relación con Sergio Fontecha (44), inspector de la Policía Nacional a quien conoció hace un año. La pareja se comprometió antes de Navidad y se casará en los próximos meses.

Tal y como ha desvelado la presentadora en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, su intención es darse el 'sí, quiero' en verano. Todo dependerá, según ella misma ha comentado, de la evolución de la pandemia.

"Si no puede ser, esperaremos. No tengo prisa. Estoy comprometida con Sergio incluso antes de que él me pidiese matrimonio", ha expresado Sonia Ferrer, quien se encuentra muy enamorada y feliz con esta relación que le tomó por sorpresa.

"Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", explica la televisiva en la mencionada publicación.

Sus palabras confirman la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL el pasado mes de abril, cuando se acababa dar a conocer su nuevo romance. Entonces este periódico explicaba que Sonia Ferrer no buscaba nada. Pretendía estar un tiempo consigo misma, pero el amor volvió a sorprenderla.

De momento, la pareja no ha iniciado con los preparativos de la boda. La presentadora solo tiene claro el lugar dónde prevé darse el 'sí, quiero' y se imagina un enlace muy romántico, tal y como ha sido su relación con el policía. Para ambos será su segundo matrimonio. Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura (11). Mientras que Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio.

La pareja se conoció de la forma más fortuita posible y a través de un amigo en común. Sergio había quedado con él para tomar algo en Madrid y de repente, Sonia se le acercó a saludarles porque conocía a su compañero. Tal y como desveló este medio la pasada primavera, tras su primer encuentro "tardaron unos días en volver a verse". Sus siguientes citas se concretaron después de que el policía, según ha desvelado en la revista, le escribiera a la presentadora por Instagram.

El resto es historia y ahora, más enamorados de nunca, pretenden unir sus vidas para siempre. Al igual que el comienzo de su romance, su compromiso también tomó por sorpresa a la catalana. "Fue muy bonita, no me lo esperaba para nada. Fue un momento muy romántico y precioso", ha asegurado Sonia Ferrer.

A diferencia de la presentadora, Sergio Fontecha nunca había tenido contacto con la prensa rosa. Trabaja en el cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid. En concreto, pertenece a la Unidad de Intervención Policial, (U.I.P.), encargada de la seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana.

