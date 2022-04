Muere Carolo Ruiz, el único hijo de la actriz Terele Pávez, a los 49 años

Consternación en el mundo del cine. Carolo Ruiz, el único hijo de la recordada actriz Terele Pávez, fruto de su relación con el editor José Benito Alique, ha fallecido a la temprana edad de 49 años. Así lo ha desvelado su amigo, el director cinematográfico Santiago Segura (56 años), en un emotivo post en sus redes sociales.

"Carolo, el hijo de Terele, ha fallecido. Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo 'no estés tan tranquilo chato, que esto es así'. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar… y tenía 49 años", empieza el mensaje de Segura.

Y prosigue: "Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿Qué relación puede superar la conexión madre e hijo?", reflexiona el director de Torrente.

Santiago Segura, muy dolido al escribir estas duras palabras, hace un pequeño perfil de Carolo Ruiz, de quien recuerda que era un gran aficionado al fútbol. Y en concreto al Barça. "Carolo era fan del Barça. Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. Algo que solo él podía dimensionar", expresa.

Y concluye: "No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mí, totalmente inesperada. Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer. Ahora ya estarás con tu madre, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente, para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido. DEP".

El drama y el temperamento siempre fueron los papeles idóneos para Terele Pávez. La actriz fallecía el 11 de agosto de 2017 y dejaba consigo un legado de personajes que hablaban de sí misma y de su propia vida. También dejaba a un hijo, Carolo, que se despidió de ella pronunciando en público las siguientes palabras: "Me siento totalmente privilegiado de haber compartido 44 años de haber compartido su vida. Ella fue un caos capaz de generar un parque de atracciones. Es inexplicable. ¿De verdad he tenido esta madre? Me lo creo porque lo he vivido".

A las puertas del tanatorio, donde amigos y familiares se despidieron de Pávez, Carolo afirmó: "Fue una cosa muy rápida, yo estaba en mi cuarto y en un momento dado la vi caída del sofá. Empezaba a paralizarse y no era un resbalón normal. Hablaba raro, se le estaba paralizando la cara". Finalmente, Terele Pávez cedía y aceptó coger un taxi que la llevó al Hospital de La Paz, donde falleció poco después debido a un derrame cerebral.

Carolo Ruiz probó suerte en la interpretación aunque logró un éxito mucho más discreto que el de su celebérrima madre. Su faceta favorita siempre fue la de ejercer de hijo de Terele, a la que admiraba profundamente. Su unión fue su mejor arma para superar los obstáculos.

Como anécdota, cabe recordar cuando una noche de 1998, Carolo compró a una vendedora callejera todas las rosas que tenía y cubrió a su madre con ellas en el estreno de Madre caballo. Terele Pávez, al recoger su premio Goya pronunció la siguiente frase: "Carolo, todo esto, por una sonrisita tuya". Hoy están juntos en la eternidad.

