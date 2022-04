La muerte de Rafa, hijo del expianista de Camela, 'une' al grupo 9 años después: sus emotivas palabras

Miguel Ángel Cabrera (50 años), expianista de Camela, dio a conocer este lunes 4 de abril el fallecimiento de su hijo, Rafael, el pasado 4 de febrero. Cuando se cumplían dos meses de aquel fatídico desenlace, el músico se atrevió a contar el doloroso momento que ha vivido por la desaparición del joven de 18 años a causa de un accidente de coche que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2021 en Aranjuez, Madrid.

En un desgarrador vídeo, publicado en su perfil de Instagram, Miguel Ángel reveló que su primogénito permaneció en la UCI durante cuatro o cinco días y estuvo ingresado durante varias semanas hasta su fallecimiento.

"Me ha cambiado la vida de un día para otro. Solo quienes pasan por esto lo entienden", expresó el músico en un doloroso mensaje en el que también ha agradecido a quienes han estado a su lado en este momento tan complicado. Entre ellos, sus excompañeros de Camela, Dioni Martín (51) y Ángeles Muñoz (47).

"Quiero agradecer a Dioni, de Camela, a mi excompañero. A Ángeles, también de Camela, y a los hijos de Dioni", expresó el expianista del grupo en los últimos minutos de su vídeo. Para finalizar su desgarrador testimonio, Miguel Ángel comentó que en un futuro le gustaría escribir una canción para su hijo y "si no ocurre nada extraordinario", seguramente la canten los integrantes del que fuera su grupo de música.

A esta bonita iniciativa ya han respondido Dioni y Ángeles, quienes han confirmado a través de las redes que interpretarán el sencillo cuando esté listo. "Mucha fuerza, Miguel. Te doy el abrazo más fuerte que yo te haya podido dar en todos estos años…. Por supuesto que cantaremos esa canción cuando la tengas. Te lo dijimos. No hay prisa. Cuando puedas hacerla. D.E.P. Muchas gracias por dar este mensaje de cariño y precaución a todo el mundo", comentó la vocalista madrileña junto al mensaje del pianista.

Dioni, por su parte, ha compartido el vídeo de Miguel Ángel en sus stories de Instagram y ha expresado: "Y será la canción más bonita que jamás hayas escrito. Ánimo, Miguel".

El teclista también ha compartido en su cuenta de Instagram el apoyo recibido por sus excompañeros, a quienes ha vuelto a agradecer por el apoyo. "Gracias Dioni, gracias compañero. Esto me fortalece y me ayuda, me siento orgulloso de esos 23 años en Camela con vosotros", escribió al cantante. A su excompañera envió un mensaje similar: "Gracias, Ángeles, por estar ahí también en estos momentos tan difíciles para mí. Él se va a sentir muy orgulloso de escuchar tu voz junto a la de Dioni, con letras mías (de su padre) para él. Gracias por estos 23 años de compañía, a tu lado en Camela".

Miguel ha reiterado su emocionado en una publicación posterior: "No puedo explicar la sensación que siento en volver a escribir unas letras para mi niño echas por mí y cantada por vosotros. No puedo describirlo. Que homenaje, Dios mío, tan bonito. Escrita por mis manos para él, por su padre. Que alegría va a sentir él allá donde esté. Gracias por prestarme vuestras voces para esto tan importante para mí y tan bonito para él. Gracias, gracias y mil gracias".

Dioni, Ángeles y Miguel se unieron en la década de los 90 para llevar a cabo un proyecto musical de tecno-rumba que se ha convertido en uno de los más exitosos de nuestro país. Se mantuvieron juntos hasta febrero de 2013, cuando se hizo público que el teclista abandonaba el grupo por falta de acuerdo con sus compañeros.

Ahora, nueve años más tarde, aquellas discrepancias forman parte del pasado y Dioni, Ángeles y Miguel se muestran unidos de nuevo para apoyar a quien fuera el pianista del grupo. La dolorosa muerte de Rafa ha vuelto a juntar a quienes fueron creadores de un fenómeno musical.

