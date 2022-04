Muere Rafa, el hijo del expianista de Camela, a los 18 años en un accidente

Miguel Ángel Cabrera (50 años), quien fuera teclista de Camela hasta su salida del grupo en el año 2013, ha desvelado a través de sus redes sociales la muerte de su hijo, Rafa. El joven, según ha explicado el artista, falleció el pasado mes de febrero, aunque no ha sido hasta ahora, dos meses después, cuando ha tenido fuerzas para compartirlo de manera pública.

En el vídeo que ha subido a su perfil de Instagram, Cabrera cuenta que su primogénito tuvo un accidente de coche el pasado 28 de diciembre de 2021 en Aranjuez (Madrid) a causa del cual tuvo que estar "en la UCI durante cuatro o cinco días". Pese a que permaneció ingresado durante varias semanas, finalmente fallecía el 4 de febrero a los 18 años.

"Estuvo ingresado varios días, no recuerdo bien cuántos. No me acuerdo mucho de esos momentos", comienza el excomponente de Camela, visiblemente afectado. "Hago este vídeo solamente porque tengo muchos mensajes y mucha gente me dice que no sabe qué ha pasado. Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba muy encariñado conmigo y la verdad que es una cosa... Una pérdida que no se puede asimilar. Queda de por vida".

Según desvela, su hijo habría cumplido 19 años el próximo 24 de abril, lo que hace que este mes sea aún más complicado. "Me cuesta muchísimo hacer este vídeo, pero creo que todos mis fans os merecéis saber qué ha pasado. Hay gente que tiene confusión por dónde estoy. No me siento con fuerzas tampoco, pero creo que a él le gustaría que lo hiciera. No puedo ver ninguna foto de él. No hay forma de verlo, hoy por hoy", continúa.

Sobre el accidente, el artista explica que en el momento del mismo su hijo viajaba con dos amigos suyos, que por suerte salieron con vida del mismo. "Mi hijo fue el perjudicado. La vida me ha cambiado la vida de un día para otro, solo quienes pasan por esto lo entienden". Revela además que conducía con exceso de velocidad por una zona en la que "no debía hacerlo", pero que no había bebido ni había tomado sustancias. El golpe fatal, según cuenta, le afectó a la zona de la cabeza, lo que permitió a la familia donar sus órganos, salvando varias vidas. "Mi hijo es un héroe", afirma tras contar este detalle.

Este duro golpe no solo ha partido su vida por la mitad, también le ha hecho perder la fe. "Que me perdonen todos los creyentes, pero yo ya no creo en nada. Creía mucho en Dios, en la Virgen, era muy religioso, aunque no lo practicaba. Ahora solo tengo una persona que es un rey de reyes, solamente me queda él", dice, refiriéndose a Rafa.

