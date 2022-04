Santiago Segura hace llorar a Raquel Sánchez Silva con un comentario sobre la vergüenza ajena

Raquel Sánchez Silva está viviendo un gran momento profesional, pues cada semana hace doblete televisivo: los martes la vemos como presentadora de Maestros de la costura en La 1, y los viernes, como concursante de El Desafío de Antena 3. En la entrega emitida en la noche de este 1 de abril, la presentadora tuvo que hacer una prueba en la que tenía que demostrar sus dotes como actriz, pero un comentario de Santiago Segura le hizo derrumbarse y acabó entre lágrimas.

El desafío en sí consistía en representar varias escenas de películas, para lo cual contaba con la colaboración de Pablo Puyol, actor que fue concursante de la primera temporada (y al que también hemos visto estos días en Pasapalabra en calidad de invitado). Así, los espectadores revivieron algunos pasajes de Con faldas y a lo loco, Pretty Woman o la oscarizada Lo que el viento se llevó.

Raquel Sánchez Silva tenía que meterse en la piel de Scarlett O’Hara (que en cine estuvo interpretada por Vivien Leigh) se escuchó a Santiago Segura decir “Me está subiendo el 'vergüenzanómetro', lo tengo a tope”.

Al terminar su monólogo, Sánchez Silva, que tenía las lágrimas saltadas, consiguió dibujar una sonrisa, y se bajó del atril en el que estaba subida hasta situarse delante de Santiago Segura para reprocharle su comentario.

“¿Vergüenza ajena? ¿Vergüenza ajena cuando me estoy preparando? ¿Estás de coña?”, decía Raquel, alzando la voz, en lo que parecía que era un enfado tremendo. “Cuando tenías la zanahoria ahí arriba pensé que ibas a clavármela. ¿Esto es Psicosis o Lo que el viento se llevó?”, fue la respuesta que le dio el director de Torrente ante su interpretación. “Eso no se hace”, insistió la comunicadora, a la que Roberto Leal trataba de calmar con un “tranquila”.

De vuelta al centro del plató, Raquel ya pudo reír. “Ya ha sacado el papel de actriz”, decía Roberto Leal, ya con un tono más distendido. “¿Tú sabes lo que es estar ahí, intentando llorar, que yo no sé llorar en público, reconcentrada, intentando buscar sensaciones, cosas que te dan pena...? Yo que estoy siempre feliz, porque es el sitio en el que más he sido feliz en los últimos años, estoy a punto a llorar, y escucho el no sé qué de la vergüenza ajena”, se quejó entonces Raquel, que intentaba tomarse todo con humor, pero no podía evitar ponerse seria. “Te lo digo de corazón, sabes que te quiero, pero tengo ganas de llorar por haber oído eso”, recriminó a Segura, que le respondió con frialdad “pues llora”, para después narrarle una anécdota del rodaje de la película de 1976 Marathon Man. Con ello le quería decir que los sentimientos tenía que buscarlos en la actuación, y ella dijo que así lo había buscado. Para limar asperezas, Santiago le dijo que su segundo apellido es Silva y le augura un buen futuro. Raquel entonces le decía que lo había pasado muy mal porque no quería hacer el ridículo, y que sus palabras la desestabilizaron, rompiendo entonces a llorar y pidiendo perdón por el momento de tensión. Finalmente, Raquel y Santiago se fundieron en un abrazo.

