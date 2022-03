El motivo por el que Tamara Falcó abandona 'El Desafío' tras su estreno

El estreno de El Desafío se salda con su primera baja, la de Tamara Falcó. La actual marquesa de Griñón, que ya estuvo presente en el mismo formato durante su primera edición, comunicó este viernes 11 de marzo su marcha. Una decisión que la influencer explicó con claridad ante la atenta mirada del resto de sus compañeros, que no esperaban tan repentina 'espantada'. "Os quiero pedir perdón a todos", empezó diciendo la colaboradora de El Hormiguero, que no dudó en revelar las razones que la habían llevado a tomar esta determinación.

"Había dicho 'sí' a este segundo Desafío, pero estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo", aclaró Tamara. "Sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar", terminó diciendo la influencer no sin antes asegurar que había sido muy duro para ella dar este paso.

Tamara Falcó explicó su marcha de 'El Desafío' nada más estrenarse el programa.

Nada más comunicar su salida del concurso, en el que ejerce como jurado, sus dos compañeros de mesa, Santiago Segura y Juan del Val, reaccionaron sin remilgo alguno tras tan triste noticia."Si Tamara se va de este concurso, a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas", dijo el directo de cine, mientras que el escritor tiró de ironía a la hora de mostrar su penar: "Compartimos muchas horas juntos y te tengo muchísimo aprecio. Te voy a echar de menos... el programa te va a echar de menos. Pero te digo una cosa: nos cambias por una lubina a la sal".

Quedó más que claro que la ausencia de Tamara Falcó en el programa se hará notar, tal y cómo confirmaron el resto de componentes del jurado. Un espacio vacío que será llenado por la presencia de Pilar Rubio, y es que la presentadora será la encargada de sustituir a la marquesa más famosa de España en el programa de Antena 3. No cabe duda de que este proyecto es un traje hecho a medida para la bella madrileña, y es que es por todos conocida su gran afición por los deportes, y especialmente los de riesgo. Una mujer que sabe muy bien a qué se exponen los concursantes y que en la próxima semana debutará como jurado en El Desafío.

