Leroy Sánchez, compositor de 'SloMo', contesta al ataque de Tanxugueiras

Dos meses han pasado desde que Chanel Torrero fuera elegida como la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Una decisión que fue tomada en el controvertido Benidorm Fest y que ha dejado a su paso un sinfín de polémicas que siguen trayendo cola a día de hoy.

La última aparición pública del grupo Tanxugueiras en el cocierto homenaje a Rocío Jurado, realizado el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, no ha dejado a nadie indiferente. Las gallegas, que quedaron en segunda posición par ir a Eurovisión pese a ser las más votadas por el público, fueron preguntadas por la letra de la canción que nos representará en el concurso europeo el próximo 14 de mayo. Una cuestión que se debe a que en las últimas semanas saltó la noticia de que el Ministerio de Igualdad tendría la posibilidad de cambiar algunas frases del tema por considerarlo machista. Asunto que finalmente ha quedado en agua de borrajas, ya que el organismo público ha declinado hacer tal variación.

"La letra no nos representaría su tuviéramos que ejecutar esa canción. Chanel no hizo la letra ni nada. Creemos que en el siglo donde estamos , hay letras muchísimo más empoderadas que podían ir. Chanel no ha escrito la letra de 'SloMo' y las flechas deberían ir a otras personas. Nosotros creemos que el foco no va para Chanel", dijeron las artistas durante la alfombra roja del evento que se celebró el pasado martes en el WiZink Center de Madrid. Unas palabras que no han gustado nada a Leroy Sánchez, autor del tema que interpreta Chanel.

Tanxugueiras durante la alfombra roja al concierto tributo a Rocío Jurado.

"Mucha flecha, pero poca puntería", respondió el autor de la letra de SloMo en a través de su perfil de Twitter, donde minutos antes había publicado una reinscripción del tema en tono irónico. Una nueva letra con la que trataba de ironizar la posición de todos aquellos que se sienten ofendido por la canción que representará a España en Eurovisión 2022.

Esta última declaración del grupo Tanxugueiras se suma a otras que han ido haciendo desde que se cerrase el telón del Benidorm Fest. Las artistas se mostraron disconformes con el resultado obtenido, por lo que no dudaron en señalar frente a las cámaras a otros compañeros suyos como Gonzalo Hermida, que fue mejor calificado que ellas por el jurado pese a que no pudo interpretar su canción sobre el escenario debido a haber contraído la Covid, para ejemplarizar su malestar. Durante su presencia en el canal autonómico gallego, TVG, las jóvenes ironizaron con que un videoclip tuviera mejor puntaje que una actuación en directo. Comentarios que no hicieron más que echar leña al fuego de una polémica que parece no terminar nunca.

