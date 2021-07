Moreno se comprometió a pagar medio millón a Santiago Segura por facilitarle una serie en TVE

Las últimas informaciones publicadas en medios sobre la trama societaria de José Luis Moreno sigue salpicando al director de cine, Santiago Segura, cuya productora Amiguetes Entertainment fue utilizada por el ventrílocuo como pantalla para poder trabajar con RTVE.

Según publica ahora OKDiario, Moreno se comprometió a pagar 500.000 euros a Segura por permitirle usar dicha productora para poder producir la serie Aquí mando yo y punto com a la radiotelevisión pública, ya que "un contacto en RTVE le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo".

Hay que recordar que, por entonces, el empresario debía al Fisco más de 3,4 millones de euros y la Corporación no puede trabajar con empresas que no estén al día de sus obligaciones con la hacienda pública.

De esta manera, utilizando una "empresa pantalla" en la que no apareciera su nombre, Moreno podía trabajar con RTVE. A cambio de ello, según el contrato confidencial que publica dicho medio, el ventrílocuo se comprometía a pagar a Segura, a través de la sociedad Integral Mundox SL, 19.230 euros por capítulo, lo que hacía un total de 500.000 euros.

Asimismo, en este contrato que está ya siendo investigado por la Audiencia Nacional, Moreno se comprometía a ingresar esos honorarios al director de cine en el hipotético caso de que RTVE no pagara este dinero a la sociedad Integral Mundox SL. También acordaron eximir a Segura de cualquier responsabilidad y riesgo, ya fuera económico o empresarial.

En este sentido, Segura ha afirmado que nunca llegó "a recibir nada. Ni por parte de Televisión Española, ni por parte de José Luis Moreno, ni de ninguna de sus empresas (...). Televisión Española tenía estipulado el pago a los 60 días de la entrega de cada capítulo, práctica habitual. Y nunca se llegó a entregar ningún capítulo, ya que para que esto sucediese, previamente TVE tenía que dar luz verde a los guiones, cosa que no hizo. Así que, desde lo que yo sé, la serie no se grabó, no llegó a emitirse y no se pagó".

Negociaciones con José Antonio Sánchez

José Antonio Sánchez en 'Todo es verdad'.

Por otra parte, según contó anoche el administrador de Integral Mundox en Todo es verdad, "Santiago Segura fue necesario porque mi productora no tenía el caché suficiente para hacer esta serie en TVE, José Luis no podía firmar en TVE”.

"Se monta la empresa, se firma el contrato con TVE y se construye el plató. Se financió con créditos a los bancos. Todo iba rodado hasta que Antonio (Aguilera) me dijo en octubre de 2018 que la serie no seguiría", contó.

Este hombre también reveló que quién negociaba con Moreno los contratos de TVE era su expresidente, José Antonio Sánchez. "Estuvo cenando tres veces en su casa", contó. Se da la circunstancia de que el nombre del onubense ha saltado en las últimas horas a los medios por ser el elegido por Isabel Díaz Ayuso para dirigir Telemadrid.

Sin embargo, Sánchez aseguró que "todos los contratos que se firman en RTVE pasaban los controles de asesoría jurídica, Hacienda y Tribunal de Cuentas. Ahí no se hace nada que pueda rozar la ilegalidad".

El exdirectivo también afirmó que todo lo que se hizo bajo su mandato "el responsable soy yo de la A a la Z. De todo. Siempre se detectan pequeñas irregularidades de cosas menores, pero nunca ha habido nada que haya sido objeto de censura, ni de críticas. No me consta".

Asimismo, Sánchez llegó a decir que esa serie "con ese nombre no me suena. Es la primera vez que oigo eso". RTVE mandó una nota de prensa a los medios en septiembre de 2017 en la que anunciaba la producción de Aquí mando yo y punto com.