Ayuso pone al frente de Telemadrid a José Antonio Sánchez, el expresidente de RTVE votante del PP

"Me quita un gran peso de encima diciéndome que tengo el futuro garantizado. Es de agradecer que el PP me busque un puestecito y se lo agradeceré muchísimo", bromeaba hace ahora cuatro años el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, cuando la diputada del Grupo Podemos, María Pilar Lima Gozálvez, le decía que estaba convencida que “el PP le está preparando un puesto para entrar en el Senado en las futuras elecciones”.

Y así ha sido. Sánchez, votante confeso del PP, ha sido el elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como nuevo administrador provisional de Telemadrid, según adelanta El Mundo.

El nombramiento del onubense, que será ratificado en la Asamblea de Madrid este miércoles gracias a la mayoría de PP y VOX, pondrá fin así a cuatro años en los que la radiotelevisión pública madrileña ha conseguido mejorar su audiencia y recuperar su presencia social.

Sánchez no es un desconocido para Telemadrid. Y es que, antes de presidir RTVE por segunda vez entre 2014 y 2018, ya dirigió la autonómica entre 2011-2014 durante los años de Esperanza Aguirre. Entonces, además de hundir la cadena pasando de un 17% a un 4% de cuota, se ganó el sobrenombre del enterrador de Telemadrid tras acometer un ERE que despidió al 74% de su plantilla y que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.

Su paso por RTVE tampoco estuvo exento de polémica. Así, por ejemplo, en junio de 2015, no dudó en defender en sede parlamentaria su afinidad por el Partido Popular. "Yo voto al PP. Desde luego a quien no he votado en mi vida ha sido a la Izquierda Plural, como hacen millones y millones de españoles. Voto al PP y seguiré votando al PP".

Tampoco tuvo inconveniente en asegurar que aparecía en los papeles de Bárcenas por dos pagos realizados por el PP en 1994 y en 1995 por un valor total de 1.100.000 pesetas cuando ejercía como cronista parlamentario del diario ABC, dirigido entonces por Luis María Anson.

"Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas… no, no, yo en esos papeles no estoy, eh, que quede constancia".

Durante su gestión, como ya publicamos hace unos días, TVE dio luz verde en los últimos años a series de productoras casi desconocidas o con proyectos muy mal valorados por la crítica, como la polémica Reinas, de José Luis Moreno, a pesar de que éste debía dinero al Fisco.

"No sé los contratos de un empresario. Lo ignoro. Lo que sí le puedo decir es que cualquier contrato que hace TVE está por libro. Debe estar al día en el pago a Hacienda", dijo Sánchez, que también contrató a Sánchez para La Alfombra Roja Palace.

Igualmente fue el artífice del contrato con Santiago Segura para que Moreno pudiera volver a trabajar con la pública en Aquí mando yo punto com ya que, según el empresario, "un contacto en RTVE le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo".

Asimismo, también firmó contrato en 2016 con Programas y televisión S.L., una productora que según el Registro Mercantil no contaba por entonces con empleados; o con José Frade, empresario que años atrás había contratado al onubense como director de los servicios informativos de Canal 7, el extinto canal autonómico privado de la Comunidad de Madrid.