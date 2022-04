Soraya Arnelas recuerda el “poyeya”: “Cantaba mucho en inglés y pronunciaba al estilo americano”

Viernes Deluxe recibió anoche a varios invitados, como la reportera Sol Marcauso, Pocholo Martínez Bordiú, Carlos Lozano o la cantante Soraya Arnelas. Con esta última hicieron un repaso de su carrera, y no evitaron uno de los momentos que más azotes televisivos le generó: la vez que cantó en un concierto de Operación Triunfo la canción ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli, y en la que la dicción le jugó una mala pasada.

Técnicamente, era un homenaje a la primera temporada del talent show, en la que el tema estuvo interpretado por David Bustamante y Gisela, solo que en aquel espectáculo Soraya cantaba con una pantalla en la que sonaba y se veía a Bustamante, que no estaba en el escenario.

El día que se emitió el concierto, allá por 2006, nadie notó nada raro, pero al día siguiente, el programa Aquí hay tomate editó la actuación de Soraya y se detenían en la forma de pronunciar “por ella”, que sonaba tal que “poyeya”. Así, en aquel espacio presentado por Jorge Javier Vázquez emitieron la actuación con un contador que indicaba cuántas veces decía “poyeya”, lo que situó a la joven cantante extremeña en el centro de muchas críticas irónicas.

Sobre aquel episodio, Soraya Arnelas relató en el Deluxe emitido este 1 de abril que no entendía cómo la gente se podía fijar en la gente en la que pronunciaba “poyeya” “y no en los 'pedazo' de abdominales que tenía en ese momento”, reconocía. “Y lo segundo, que siempre lo he dicho en mi casa, pero jamás lo he comentado en directo y lo pienso decir, a ver quién tiene cojones a cantar esa canción”, añadía, destacando la dificultad vocal que supone su interpretación.

“En aquel momento me mandaron cantar esa canción, y era complicado porque no estaba Bustamante y me puse nerviosa”, recordó, en el plató de Viernes Deluxe. “No es una excusa, de verdad, pero yo cantaba mucho en inglés, y la erre la pronunciaba un poco al estilo americano. Yo en el momento no fui consciente de que decía ‘poyeya’”, explicaba, a la vez que se lamentaba por “no haber registrado la palabra poyeya. Hoy estaría forrada”.

La cuestión de rescatar aquel momento del ‘poyeya’ está muy ligado a la actualidad. Tras la gala de los Óscar en la que Will Smith le dio un bofetón a Chris Rock muchos famosos han sido preguntados al respecto, y Soraya dijo a Europa Press que “al principio de mi carrera con el tema del ‘poyeya’, hubo mucho (chiste). Pero bueno, ahora con el tiempo lo ves de otra manera. Te hace daño, pero por eso te digo, a mí que Will le haya dado un bofetón no tiene justificación, pero le entiendo”. En el año 2019 también dijo que “yo me recuerdo que al principio de mi carrera con el asunto del ‘poyeya’ cuando se me intentó hacer daño por haber metido la pata cantando me pareció injusto, pero también me di cuenta cómo iba la industria de la televisión y empecé a conocer lo que era este mundo”.

