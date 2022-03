Rosa López sufre un accidente durante su entrevista con Évole: “¿Te has quemado?”

La cantante Rosa López fue este domingo la protagonista de Lo de Évole, el programa de entrevistas en el prime time de laSexta y que está dirigido y presentado por Jordi Évole. El capítulo de anoche estuvo lleno de sinceridad, en el que Rosa López habló sin tapujos sobre algunas mentiras que dijo para entrar en Operación Triunfo, o sobre cuál es su caché actual. Y aunque algunas cosas fueron como la seda, la antaño conocida como Rosa de España vivió un accidente que no tuvo secuelas, pero sí dejó un gran susto.

La entrevista se estaba llevando a cabo en una estancia que simulaba un camerino, con grandes espejos con bombillas cálidas. Y en un momento, justo cuando ella estaba más emocionada, hablando de sus padres con lágrimas en los ojos, una de esas estructuras se vino sobre la cantante. “Hostia puta, qué susto. ¿Estás bien? ¿Te has quemado?”, dijo Évole, tras saltar de su silla. El programa decidió emitir el accidente, en lugar de editarlo.

En el momento más bonito de la entrevista nos pasó esto. Y la que mejor reaccionó fue ella. @RosaLopez tal cual es. #LoDeRosa pic.twitter.com/RMWZrKHw67 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

A Rosa la conocimos en el año 2001 al entrar en el concurso Operación Triunfo, un formato que escribió pronto su nombre en la historia de la televisión en España. Allí se nos dijo que Rosa López era natural de Armilla, una localidad de Granada, pero esto fue una especie de mentira piadosa que dijo ella para ocultar sus orígenes humildes.

Así, le dijo a Évole que en realidad vivía en el polígono de Almanjáyar, pero que cuando su familia supo que entraría a OT decidieron mudarse a este pueblo. Esto provocó, por ejemplo, que cuando las cámaras de televisión mostraban el dormitorio de Rosa, se trataba en realidad de un cuarto que ella nunca había llegado a pisar, y que ella no conociese a ninguno de los vecinos que se volcaron en apoyarla.

No fue la única mentira que Rosa dijo para ser elegida por el programa: “Dije que tocaba el piano y que sabía inglés”, reconocía, aunque en este caso no tardó demasiado el equipo en descubrir que esto no era así.

No guarda buen recuerdo de su primer disco, el cual grabó a una velocidad extrema, dos temas al día sin siquiera saberse las canciones. Y en la actualidad no está ligada a ninguna discográfica. “Ahora soy buena, bonita y barata”, le reconoció al periodista, desvelando que tiene un caché “entre 9.000 y 14.000 euros”.

De su paso por Eurovisión ha desvelado que una vez acabó Operación Triunfo no regresó a su casa. “Estuve viviendo en la academia seis meses. Las cámaras estaban ya apagadas, pero estuve allí hasta que se celebró Eurovisión”, contó. Cuando representó a España con el tema ‘Europe’s Living a Celebration’ todo el público confiaba en su victoria, algo que no se produjo. “España estaba segura de que iba a ganar y no podía decepcionar”, contaba sobre aquella experiencia. “Fue una presión absurda. Fue precioso, pero ridículo”. En ese sentido, Jordi Évole le mostró a Rigoberta Bandini unas imágenes sobre las confesiones de Rosa López acerca de Operación Triunfo y su paso por Eurovisión, y la artista, que participó en el Benidorm Fest, dijo sentirse aliviada de no vivir una situación similar y dio las gracias al jurado.

[Más información: Las humillaciones que tuvo que aguantar Rosa López en 'OT' mientras todos aplaudíamos]

Sigue los temas que te interesan