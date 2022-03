Raquel Bollo decide abandonar su trabajo en ‘Viva la vida’ tras el machaque de ‘Sálvame’

La que fuese concursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP, Raquel Bollo, ha sido una de las protagonistas de la pasada semana en el universo de Sálvame. El magacín de La Fábrica de la Tele ha hecho un seguimiento sobre las deudas que Raquel pudiera tener con su casero, ha desvelado problemas que pudo tener en su antigua tienda de ropa, e incluso han amenazado con destapar trapos sucios de su pasado.

Entre otras cosas, desde Sálvame la acusaban de vender prendas baratas como si fuesen de diseño, e incluso, que algunas estaban usadas u olían mal. Y para echar más leña al fuego, incluso se contó con la presencia de Aguasantas, su antigua trabajadora y que fue pareja de Manuel Cortés, hijo de Raquel y Chiquetete. Y también con el testimonio de una mujer que entró en una batalla legal porque la tienda no le permitía devolver un traje que compró.

Cansada de toda esta guerra televisiva, Raquel Bollo ha decidido poner punto y final a su actual etapa televisiva, en la que ejercía de colaboradora en el programa Viva la vida, también de Telecinco. Así, este domingo afirmaba estar “muy a gusto” en este formato, pero que está “cansada”. “Tengo fuerzas, pero mis fuerzas las quiero gastar en mi vida de fuera”, relataba, sin poder aguantarse las lágrimas.

Emma García ha explicado cómo se ha encontrado con “una mujer derrotada”, en referencia a su compañera. “No tengo más fuerzas para seguir justificando, dando explicaciones... Yo no se las pido a nadie. Soy consciente que hay informaciones, que incluso tienen que salir. Siempre he dado respuesta a todo, pero yo no voy a estar toda mi vida demostrando”, aseguraba Raquel.

Como forma de respeto, Viva la vida ha optado por no emitir imágenes de Sálvame, a pesar de que tenían un vídeo preparado al respecto, algo que valoró Raquel. “Os lo agradezco, hay temas que están judicializados y es donde se va a demostrar como yo tengo razón. Soy como soy y cada uno es como es. Pero soy humana y me afecta”, explicaba.

Sobre sus gastos y su sanidad económica, Raquel valora que “hay cosas que son de más. La vida íntima de una persona, si tiene más o no, ¿por qué tengo que justificar si he sido más gastosa o no? ¿Podré gastarme el dinero que yo quiera?”. Admitía tener una deuda con Hacienda porque había comprado “varias propiedades, he hecho inversiones y he cometido errores, económicamente me han dado muchos palos. Tengo que liquidar la parte que me quede”. “Aunque parezca una mujer fuerte no quiere decir que no me afecte, soy humana y claro que me afecta. Yo voy a mi casa y mis padres no me quieren ni preguntar. Me duele que sufran”, explicó a Emma.

