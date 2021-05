Raquel Bollo, crítica con Telecinco: “Con tres sentencias, se seguía trayendo a mi verdugo”

El pasado sábado, Raquel Bollo reapareció en el Deluxe, en calidad de amiga de Olga Moreno para hablar de su concurso en Supervivientes. Y, como era de esperar, terminó hablando de otros temas que no giraban exclusivamente alrededor del reality, como la relación entre Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos.

“No hay un manual. Quien está al lado de unos niños y hace todo lo posible se equivoca, pero si no estás con los niños no te puedes equivocar” le dijo Raquel Bollo en un momento dado a Kike Calleja, quien cuestionó la labor de padres de Antonio David y Olga. Calleja, además, apuntaba que lo que Olga está proyectando en Supervivientes no es real. “Lo que está contando en la isla es mentira”, exponía el reportero, que cree que, tras el concurso, Antonio David y Olga se separarán.

“Yo solo he visto por parte de Olga mucho cariño hacia esos niños. Estuve en esa boda. Pero es una historia de dos personas, de dos adultos, que ellos sabrán en su casa lo que ha pasado. La niña tiene 25 años y es una chica que es educada y se comporta” continuó defendiendo Raquel Bollo.

Sobre la agresión que Rocío Flores cometió contra su madre, Raquel dijo haberse enterado “en los pasillos, aunque no se le diera cobertura” y que no se lo había dicho Antonio David Flores, tal como apuntaba Belén Rodríguez. “En Sanlúcar, en un concierto, sí me habló Rocío Flores de su madre, llorando y sin apenas conocernos. Lo estaba pasando muy mal y me dio pena”, relataba.

Más tarde, Raquel Bollo explicó que ella no se posicionaba entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, pero fue crítica con el despido de Antonio David de Mediaset tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y es que recordó que su expareja Antonio Cortés, Chiquetete, siguió yendo a Telecinco a pesar de que la justicia dijese que era un maltratador.

“Como, por ejemplo, y no es que vaya a favor de Antonio David, pero que lo echen de Telecinco sin sentencia, y a mi expareja, con tres sentencias, lo trajeran a Anne Germain a hablar con su abuelo... ¿Hacemos comparaciones?”, se preguntaba.

Su reflexión iba relacionada con una entrega de Más allá de la vida en la que Chiquetete habría contactado con el fantasma de su abuelo a través de la famosa médium. “Se siguió trayendo al que era mi verdugo. Y se le aplaudía” recordaba Bollo. “El mismo baremo para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. El maltrato es igual para todas y, cuando se demuestra, aún más. Sabéis que, si hablo, me echan de aquí”, concluyó.