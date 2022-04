Lucía Sánchez (‘Tentaciones’) anuncia en ‘Baila conmigo’ que está embarazada de su ex Isaac Lobo

Este miércoles arrancó un nuevo dating show en Cuatro, Baila conmigo, presentado por Nagore Robles y protagonizado por antiguos participantes de La isla de las tentaciones. Y solo han pasado dos días cuando han soltado una bomba que nadie se esperaba: Lucía Sánchez anunció que está embarazada de su expareja, Isaac Lobo.

Ambos se conocieron en La isla de las tentaciones 3; Lucía entonces participó junto a su pareja Manuel González, pero la cosa entre ellos se rompió por completo. Manuel empezó un idilio con Fiama, y Lucía empezó con el soltero Isaac (apodado Lobo), una relación de pareja, que estuvo marcada por las infidelidades de él.

Sin ir más lejos, en la primera entrega de Baila conmigo Nagore le preguntó sobre qué había pasado, pues la última vez que la vio estaban muy bien juntos. “Pues lo que me pasa siempre, las infidelidades. Otra vez. La última, por favor”, respondió la andaluza. La presentadora quiso saber si esa deslealtad había sido con Bela (con la que le fue infiel en La última tentación) o con otra chica. “No, fue otra. Bueno, múltiples”, apuntó. “En mi casa, en mi cama, ya lo sabe todo el mundo. Llego a mi casa y me lo encuentro que ha venido de fiesta, desnudo en la cama con una mujer”, añadió, dando más detalles sobre la ruptura, que se hizo oficial el pasado mes de febrero. Tras ese punto y final, que no se produjo de forma pacífica, ambos borraron todo rastro del noviazgo en las redes sociales.

Por todas estas razones resulta tan llamativo que Lucía haya anunciado que están esperando juntos un hijo solo dos días después de airear la infidelidad. “Tenía muchas ganas de contarlo”, ha reconocido la joven, en la entrega emitida este 1 de abril. “Estoy embarazada de Isaac. Estoy bien, estoy contenta. Estoy feliz. Yo me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa con mi familia, estaba muy nerviosa y no podía más. No sabía cómo disimularlo, en la fiesta y todo... Por eso no sabía cómo estar con ellos”, relataba, para ponerse a llorar justo después.

Por su parte, Isaac ha hablado de la noticia a través de sus redes sociales. “Bueno chicos, ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho. No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso”, decía el joven, quien ha participado en otros programas de televisión como Super Shore, reality de MTV, y Resistiré, de la televisión chilena. “Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien”, finalizaba.

Esta bomba fue insuficiente para levantar las audiencias del programa, que ha perdido un porcentaje importante de espectadores. Arrancó sus emisiones el miércoles con un 3,2% y 415.000 espectadores, que bajaron al 2,8% y 354.000 el jueves. Ayer, el anuncio del embarazo de Lucía, solo interesó al 2,2% de los espectadores con una media de 252.000 seguidores.

