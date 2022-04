‘MasterChef 10’ ya promociona su vuelta: “Buscamos un ‘supermasterchef’, no podemos fallar”

‘MasterChef’ ya promociona su vuelta: “Buscamos un ‘supermasterchef’, no podemos fallar”

Las cocinas de MasterChef abrirán muy pronto sus puertas de nuevo. Televisión Española ha comenzado ya a promocionar la décima temporada del concurso culinario, que vuelve ahora en su versión primigenia, con concursantes anónimos. Y en las primeras imágenes parece que los chefs quieren elevar el nivel de los aspirantes.

En un montaje en el que se ven posibles concursantes muy emocionados y con lágrimas en los ojos, Jordi Cruz hace un aviso: “Buscamos a un supermasterchef esta temporada, no podemos fallar”. En otro momento, Pepe Rodríguez le pregunta a un joven aspirante que qué siente al ver las fotos de los 9 ganadores del concurso hasta el momento. Allí se ven entonces imágenes de Juan Manuel Reche, Vicky Pulgarín, Carlos Maldonado, Virginia Naranjo, Jorge Brazález, Marta Verona, Aleix Puig, Ana Iglesias y Arnau París, todos los aspirantes que lograron alzarse con la victoria en la competición. “Veo gente que ha dado todo por conseguir su sueño. Por eso, yo también estoy aquí”, le responden entonces a Pepe Rodríguez.

Tal como ya avanzó BLUPER, durante el desarrollo de la actual temporada MasterChef celebrará una reunión muy especial de antiguos participantes para celebrar el décimo aniversario del formato. Hasta 90 aspirantes se reunirán en una de las pruebas de exteriores, y que se desarrolló en Sanlúcar de Barrameda. Esa mirada al pasado pretende estar presente en todos los episodios de la nueva edición, tanto con la presencia de antiguos aspirantes como por la dinámica de algunas de las pruebas del concurso.

Con esta nueva edición del concurso, MasterChef tiene el reto de recuperar a esos espectadores que ha ido perdiendo por el camino. Y es que la novena temporada, que se pudo disfrutar entre los meses de abril y julio de 2021, fue la menos vista de su historia. Su media fue de 1.638.000 espectadores, con una cuota del 15,2%.

El septiembre de 2021 arrancó, por su parte, la sexta temporada de MasterChef Celebrity, que cerró con una media de 2.126.000 espectadores y un 20,1%; datos que, si bien eran mucho mejores que los de la edición de anónimos, dejaban claro que el programa sufre un desgaste en audiencias, ya que también fue la competición con famosos menos vista de la historia del formato.

