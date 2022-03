Saray, la aprendiz más díscola de 'MasterChef', pide perdón y se retracta dos años después

Han pasado casi dos años desde que las cocinas de MasterChef albergaron a la que seguramente haya sido su aprendiz más rebelde. Saray Carrillo dejó a todos atónitos al presentar el plato que la ha hecho pasar a la posteridad en el exitoso programa de TVE, y es que su desacato a las directrices del jurado y su manera de enfrentarse a los retos la convirtieron en carne de 'meme'.

Saray consideró que no se la estaba tratando bien en el concurso y que los veredictos de sus platos no estaban siendo justos, razón por la que se reveló y decidió presentar sobre un plato una codorniz totalmente entera -sin desplumar y con todos sus partes-. Un gesto de insumisión desmedida que la llevó a la expulsión y que además generó en ella aún más ira. Durante la emisión del concurso, y una vez ella fuera de la competencia, Saray no dudó en despotricar sin miramientos contra todo el equipo del programa, los jueces y sus compañeros. Además, la aspirante a cocinera se atrevió a desvelar datos de episodios que aún no se habían emitido. Una falta absoluta al contrato de confidencialidad que cada uno de los participantes firma cuando acceden a concursar y que le podría haber acarreado una multa que ascendería a los 100.000 euros.

El plato de la discordia que Saray Carrillo presentó a los jueces de 'MasterChef'.

Queriendo pasar página, y tras hacer análisis de conciencia. Saray ha querido disculparse con todo aquellos a los que atacó en su día, y para ello ha elegido su perfil de Instagram en el que ha colgado un comunicado. "En relación con mi participación como concursante en MasterChef 8, he tenido tiempo de reflexionar acerca de las manifestaciones que hice respecto de la productora, la cadena, los jueces y mis compañeros de edición, en redes y en alguna entrevista tras mi salida del programa”, reza el escrito subido a una historia.

“Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas, y que no cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión”, añade el escrito que ha sido colgado durante la madrugada de este domingo 27 de marzo. Unas palabras en las que no dudó en pedir perdón por el daño y las faltas cometidas. "Quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas hacia todo el equipo. Muchas gracias por la comprensión. Prefiero quedarme sólo con lo bueno", concluye.

Comunicado colgado por Saray Carrillo en su perfil de Instagram.

Un comunicado que contrasta con las alusiones negativas que en todo este tiempo ha realizado Saray respecto al formato de Shine Iberia, productora del formato que descartó la posibilidad de denunciar a la concursante tras saltarse los puntos del contrario contractual que firmó con ellos. Un escrito con el que se cierra, al menos de momento, uno de los capítulos más polémicos de MasterChef.

