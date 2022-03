Las confesiones de Broncano a Bertín Osborne: sueldo, adicciones y los límites de su humor

La última entrega del programa Mi casa es la tuya ha contado con un invitado de excepción. Si bien es cierto que por el espacio presentado por Bertín Osborne han pasado algunos de los rostros más importantes de la vida pública de nuestro país, en esta ocasión la persona entrevistada se caracteriza por no ser muy dado a hablar de él. Una circunstancia que ha hecho que la presencia de David Broncano haya sido una de las más inesperadas de la temporada.

La famosa finca sevillana del cantante ha sido el escenario en el que se ha desarrollado este encuentro, que además contó con las presencias de El Sevilla -integrante del grupo Mojinos escocios- y Boris Izaguirre. Una mezcla explosiva que han hecho de este un programa muy especial. Si bien es cierto que en todo momento Broncano ha tratado de mantener esa pose irónica y cómica que tanto lo caracteriza, Bertín ha conseguido sacarle algún que otro detalle respecto a su vida privada que jamás había revelado. Todo un ejercicio de confianza por parte de él y que ha hecho que sus seguidores lo conozcan un poco mejor.

David Broncano junto a Bertín Osborne durante su entrevista de 'Mi casa es la tuya'.

Si existe una pregunta habitual en el programa La Resistencia es la que aborda la cuestión económica. Broncano pregunta a todos y cada uno de sus invitados sobre la cifra que alberga en su cuenta corriente, costumbre que en esta ocasión ha sido adoptada por Osborne. "Gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso. Mi cuenta bancaria está bien porque gano dinero como presentador. Tengo una suerte increíble, yo gano un dinero que jamás pensé que ganaría, aunque creo que lo hago honradamente", afirmaba David sin llegar a descifrar la cantidad exacta. Una bonanza económica que dice estar dedicando a su proyecto como creador de programas, del cual aún no ha obtenido beneficios aún, y a algunos caprichos como viajar a recónditas montañas o comprarse un coche deportivo. Eso sí, calificado por él mismo como "deportivito" dado que su precio no supera los 120.000 euros.

Durante la entrevista, Broncano reveló aspectos de su vida tan personales como su relación sentimental junto a su chica, con la que no planea pasar por la vicaría ya que a su juicio no ve necesario "plasmarlo en un papel", o su verdadero lugar de nacimiento. Muchos creen que el humorista es de Jaén, pero él mismo se encargó de desmentirlo y contó que realmente nació en Galicia, concretamente en la localidad de Rianxo. "Mis padres, que son madrileños, tuvieron una época muy hippie y vivían en Galicia. Cuando yo tenía un año nos mudamos a Orcera en Jaén y ahí estuve hasta los 17 años. Estaba bastante ‘asalvajao’ y me alegro mucho de haberme criado de esa manera. Estoy muy contento con la decisión que tomaron mis padres", afirmó el presentador de La Resistencia.

Además de hablar de sus orígenes, David Broncano confesó haberse desligado desde hace un año de la que era una de sus mayores adicciones: las redes sociales. "Es la mayor cosa que me he quitado en el último año y pico, y estoy muy contento", afirmaba el presentador, que añadía una explicación al respecto. "Llevo un año y pico que no me meto en Instagram, ni en Twitter ni en nada porque me di cuenta de que puedes ver el tiempo que le dedicas a la aplicación. El día que vi que le dedicaba dos horas al día, o dos horas y media a Instagram y Twitter dije 'se me está yendo la vida'", dijo el gallego. Una reflexión que ha dejado sorprendidos a muchos de sus fans, dado que en sus respectivos perfiles en ambas redes sociales contaba con más de 600.000 seguidores.

Broncano junto a El Sevilla y Bertín Osborne durante su presencia en 'Mi casa es la tuya'.

Durante la parte de la entrevista en la que compartió espacio con Boris y El Sevilla, Bronca realizó una reflexión sobre los límites del humor. Un aspecto muy controversial en el sector de los cómicos que genera debate siempre que se pone sobre la mesa. "¿No te parece a ti que se ha perdido mucho sentido del humor en España?", preguntó Bertín a su invitado, a lo que este respondió: "Yo creo que hay algunas cosas que está bien....entiendo a la gente que diga que no quiere que se hagan bromas con algunas cosas que siempre se han hecho". Una posición comprensiva con todos aquellos que se han sentido alguna vez dañado por chistes que poco han contribuido a la normalización de otras realidades sociales.

"Cuando se dice que el humor es irrelevante y que da igual no es verdad. Mediante la comedia se puede hacer mucho daño. La comedia te desarma un poco y te puede mostrar muy vulnerable", afirmó Broncano, que añadió: "Un chiste duro sobre algo puede hacer mucho daño. Como ha pasado con el colectivo LGTB. Que es como... sí, pues es verdad que siempre se han hecho chistes de maricones, pues igual hacerlos de otra cosa porque es que ya nos habéis dado mucha caña". Una profunda reflexión que Bertín comparó con los chistes de leperos: "Sí, los de Lepe también se cabrean".

